Перше місто в Україні стане енергонезалежним

Енергоспроможність Харкова не залежатиме від енергетичної ситуації в Україні

Харків, незалежно від наслідків ворожих атак, зможе забезпечити стабільну подачу комунальних послуг усім жителям міста

Харків першим в Україні повністю реорганізує систем тепло-, водо- та енергопостачання. Таким чином місто стане енергонезалежним, попри постійні російські обстріли. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Це стратегічний проєкт, яким ми закладаємо основу незалежної роботи інфраструктури на десятиліття вперед», – каже він.

Як зазначив очільник Харкова, реалізація проєкту дозволить забезпечити стабільну подачу комунальних послуг усім жителям Харкова протягом кожного наступного опалювального сезону, незалежно від наслідків ворожих атак та загальної енергетичної ситуації в країні.

«І сьогодні на сесії ми зробили ще один важливий крок для прискорення завершення процесу децентралізації та передачу необхідного обладнання у власність міста», – додав Терехов.

Нагадаємо, на початку квітня влада Харкова повідомила про намір відійти від централізованого опалення. Цього року у місті достроково завершили опалювальний сезон через нестачу електроенергії унаслідок масованого російського удару по критичній інфраструктурі.

Після його завершення почали готуватися до наступного опалювального сезону. У місті планують диференціювати мережу теплопостачання: частково залишиться централізоване опалення, частково встановлять модульні котельні.

Як повідомлялося, Харків надаватиме компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тис. грн від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та кооперативів.

До слова, харківських підприємців звільнено від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для фізичних осіб – підприємців четвертої групи.