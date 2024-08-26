«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

У Києві після ракетної атаки окупантів було зафіксовано перебої з енергопостачанням

Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють

«Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Зокрема, під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють.

«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет. Згодом під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Також російські окупанти влучили по Луцьку. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.