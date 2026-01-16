Головна Країна Події в Україні
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У селі під Черкасами працює гімназія УПЦ МП
фото: Суспільне

Заклад працює як ФОП без освітньої ліцензії, серед покровителів – митрополит Феодосій

Журналісти «Суспільне Черкаси» знайшли православну гімназію імені преподобного Сергія Радонезького в селі Чорнявка Черкаської області, яка вже близько п’яти років навчає дітей, але юридично оформлена як ФОП і не має ліцензії на загальну середню освіту. Про це повідомляє «Главком».

Як встановили журналісти, заклад пов’язаний з УПЦ (МП). Серед його засновників і покровителів називають митрополита Феодосія, якого раніше звинувачували у «підривній діяльності» проти України та розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП фото 1
фото: Суспільне

За даними розслідування, у гімназії навчається близько 100 дітей із 1 по 11 клас. Офіційно вона зареєстрована як ФОП третьої групи з видом діяльності «репетиторство» і не має освітньої ліцензії.

Під час конференції «Пасхальні освітянські зустрічі» 2 травня 2025 року директорка закладу Катерина Дегтеренко розповіла, що школа розташована за 30 км від Черкас у селі Чорнявка на території площею п’ять гектарів із фермою.

«У нас із села навчається тільки одна дитина, а всі діти їздять із міста» – сказала вона.

Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП фото 2
фото: Суспільне

За словами Дегтеренко, на території є городи, кури, кози та корови. Вона також підтвердила, що не має педагогічної освіти, але керує закладом.

Окрім загальноосвітніх предметів, діти вивчають «Основи православної культури», церковнослов’янську мову, церковний спів, житія святих та каліграфію.

Староста Чорнявки Василь Супрун розповів журналістам, що власники закладу з’явилися в селі близько 10 років тому, займалися тваринництвом і викупили кілька будинків із земельними ділянками. Територія повністю огороджена, доступ сторонніх обмежений, дітей привозять автобусами, а периметр обладнаний парканом із кодовими замками.

У коментарі журналістам Дегтеренко наполягала, що формально це не школа, а надавач репетиторських послуг.

«Ми – надавачі репетиторських послуг. Я зареєстрована як ФОП третьої групи, у КВЕДах прописано репетиторську діяльність» – заявила вона, додавши, що вчителі офіційно працевлаштовані, а основний акцент 2 на початковій школі.
Мовна омбудсманка Надія Лещик зазначила, що приватний заклад загальної середньої освіти може створювати лише юридична особа, а ФОП такого права не має.

У Державній службі якості освіти пояснили, що ліцензія не потрібна лише для позашкільної діяльності, але є обов’язковою для дошкільної та всіх рівнів шкільної освіти.

У відомстві попередили, що батьки, які віддають дітей до нелегальних закладів, ризикують тим, що дитина не отримає офіційного документа про освіту, що може ускладнити складання іспитів, вступ до університету або подальше працевлаштування.

Раніше «Главком» розповідав, що при столичному монастирі УПЦ (МП) «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де дітей навчали за радянськими підручниками, показували російські фільми та вчили російських пісень. У закладі фактично відтворювали радянську систему освіти, зокрема скоротили початкову школу з чотирьох до трьох років навчання.

