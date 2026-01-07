УПЦ МП прокоментувала скандал щодо підпільної школи у Києві

УПЦ МП заявила, що не знає про підпільну столичну школу

В Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчаються російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу. Про це повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент повідомив у коментарі для «Суспільне. Київ», передає «Главком».

За його словами, згадана школа при монастирі, де діти навчають російською не була зареєстрована офіційно та не була створена за рішенням священного синоду УПЦ. «Не можна зрозуміти, про що конкретно йде мова. Чи є конкретні прізвища, конкретні місця. Тому що там було все приховано, показувалося з прихованої камери, десь у незрозумілих приміщеннях. Де ті приміщення знаходилися і з ким безпосередньо розмовляли, теж незрозуміло. Показали, як діти заходили. Може, вони просто прийшли. Щодня тисячі людей відвідують монастир», – сказав митрополит Климент.

Митрополит Климент також заявив, що при монастирі працює лише «Голосіївська пустинь», де функціонує Київська духовна академія.

Напередодні «Главком» розповідав, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Також повідомлялося, що Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працює в Києві. На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.