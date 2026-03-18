ЗСУ завдали ворогу рекордних втрат за добу – Міноборони

Окупанти зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік

Російські війська зазнали масштабних втрат, проводячи штурми одразу на кількох напрямках

За 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

«Сили оборони були до цього готові, тож противник за добу втратив 1710 вояків убитими та пораненими. Ураження зафіксовані на відео», – вказано в повідомленні.

Крім того, Міноборони додало, що лінія оборони українських військ залишилася цілою і недоторканою.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 березня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила особового складу близько 1 282 570.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

Так, російські війська розпочали масовані штурми одночасно на десяти ділянках, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та кінні підрозділи, проте Сили оборони втримали всі рубежі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.