ЗСУ завдали ворогу рекордних втрат за добу – Міноборони

glavcom.ua
Окупанти зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік
фото: ГУР (ілюстративне)

Російські війська зазнали масштабних втрат, проводячи штурми одразу на кількох напрямках

За 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

«Сили оборони були до цього готові, тож противник за добу втратив 1710 вояків убитими та пораненими. Ураження зафіксовані на відео», – вказано в повідомленні.

Крім того, Міноборони додало, що лінія оборони українських військ залишилася цілою і недоторканою.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 березня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила особового складу близько 1 282 570.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії.

Так, російські війська розпочали масовані штурми одночасно на десяти ділянках, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та кінні підрозділи, проте Сили оборони втримали всі рубежі.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.

Читайте також:

Читайте також

Ситуація на фронті 17 березня
Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 783 танки
Втрати ворога станом на 17 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:49
Ситуація на фронті 7 березня
Лінія фронту станом на 7 березня 2026. Зведення Генштабу
7 березня, 22:26
Ворог не припиняє активні штурми
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate
5 березня, 17:31
Ракетний удар РФ знеструмив два населені пункти
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
4 березня, 08:19
Буданов визнав, що Росія змогла суттєво вплинути на українське суспільство, руйнуючи критичну інфраструктуру
Буданов назвав головний успіх росіян узимку
28 лютого, 19:48
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
24 лютого, 05:55
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
23 лютого, 12:46
На конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво розвідувальних БпЛА
Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК
19 лютого, 14:22

Новини

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
