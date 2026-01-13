Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ

З початку вторгнення Служба безпеки повернула понад шість тисяч осіб з російського полону

Протягом 2022-2025 років Служба безпеки у співпраці з іншими органами державної влади повернула з російського полону 6266 громадян. Частину з них вдалося визволити завдяки обміну на представників УПЦ МП. Про це повідомляє СБУ у відповіді на запит «Главкома».

Як уточнили у Службі безпеки, обміни церковнослужителів Московського патріархату відбуваються за добровільною згодою представників цієї конфесії з урахуванням правових механізмів, передбачених статею 84-1 Кримінального кодексу («Звільнення від відбування покарання у зв’язку з передачею засудженого для обміну як військовополоненого») та статті 201-1 Кримінального процесуального кодексу («Скасування запобіжного заходу»).

«Водночас, враховуючи чутливість теми та в інтересах збереження обмінного процесу, СБУ не розголошує інформацію, зокрема щодо організації, планів, змісту, форми, методів, засобів та результатів діяльності спецслужби», – зазначено у відповіді Служби безпеки.

Додамо: «Главком» надіслав запит, у якому просив повідомити інформацію про запити від російської сторони щодо обміну ієрархів та священників УПЦ МП. Зокрема, у запиті йшлося про конкретних священнослужителів, котрі сьогодні перебувають під слідством в Україні: екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (у миру – Петро Лебедь); намісника Свято-Успенської Святігорської лаври митрополита Арсенія (у миру – Ігор Яковенко), митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру – Андрій Коваленко), керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополит Черкаський і Канівський Феодосія (в миру – Денис Снігірьов).

Як відомо, з 2014 року при СБУ діє Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України. Задля виконання поставлених завдань Об’єднаний центр взаємодіє зі Збройними силами України, МВС, Офісом Уповноваженого з прав людини, ДСНС, Держприкордонслужбою, іншими структурами Сектору безпеки та оборони.

Як повідомляв «Главком», останній гучний обмін відомого митрополита УПЦ МП до Росії відбувся 22 червня 2024 року. Тоді митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ Московського патріархату Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких) було обміняно на кількох військовослужбовців ЗСУ, які перебували у полоні РФ. Після обміну на сайті Російської православної церкви з’явилося повідомлення під заголовком: «Митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан отримав свободу». РПЦ стверджувала, що порятунок митрополита УПЦ МП, якого в Україні було засуджено за низкою кримінальних статей, це виключна заслуга патріарха Кирила.

В Україні митрополита Іонафана було засуджено до п’яти років тюрми за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч.2 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, регіональної належності, релігійних переконань»), ч. 3 статті 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України»), ч. 2 статті 109 («Розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу»), ч. 1 статті 110 («Розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України»).

Крім того, 2 липня 2025 року за матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. СБУ встановила, що митрополит Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього предстоятель Московської церкви в Україні продовжував і надалі користуватися статусом українського громадянина.

Згодом предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського.