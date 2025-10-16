Головна Країна Суспільство
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд?
Влітку 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру
фото: Черкаська єпархія УПЦ/Facebook

Очільник Черкаської єпархії Феодосій обвинувачується у розпалюванні релігійної ворожнечі

Суд відмовив митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію (у миру – Денис Снігірьов), обвинуваченому у розпалюванні релігійної ворожнечі, у поверненні закордонного паспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

6 жовтня захисник священнослужителя заявив клопотання про скасування додаткового обов’язку щодо його клієнта у вигляді здачі закордонного паспорта на зберігання органам влади. За словами захисника, митрополита Феодосій було запрошено та акредитовано для участі в 60-й сесії Ради ООН з прав людини. Захід мав тривати до 8 жовтня. У вигляді доказу адвокат додав лист-запрошення іноземною мовою та його переклад.

Інший захисник обвинуваченого під час судового засідання пояснив: митрополит Черкаський і Канівський виявив інтерес і готовий надати свідчення спеціальним доповідачам ООН, Раді із прав людини ООН, які запустили процедури розслідування фактів порушення прав людини у справах УПЦ.

Сам же церковник повідомив суду, що раніше долучався до сесій ООН в дистанційному режимі. Цього ж разу, як пояснив митрополит Феодосій, його запросили для особистого спілкування зі спецдоповідачами ООН, а саме «надання свідчень» комісії, яка розглядає порушення прав віруючих УПЦ в України». Тому дистанційний формат не влаштовує, наполягав обвинувачений.

Проти виїзду митрополита виступив прокурор. Правоохоронець вважав, що обвинувачений не підтвердив доказів стосовно того, що він не може взяти участь у вказаному заході за допомогою відеоконференцзв’язку. 

Зі свого боку Феміда поставила під сумнів папери, які надали адвокати. Йшлося про низку документів, викладених українською мовою, які начебто є перекладом листів ООН. Суд не знайшов даних, хто є перекладачем цих документів. Також сторона захисту не надала посвідчення перекладача текстів.

Феміда наголосила: відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної, у судах України судочинство і діловодство здійснюється державною мовою. Якщо до матеріалів справ суд долучає документи іноземною мовою, тоді повинні додаватися переклади українською мовою, засвідчені належним чином. Переклад документа має бути зроблено перекладачем та засвідчено його особистим підписом.

Крім того, суд зазначив, що митрополит Феодосій не позбавлений можливості співпраці з представниками міжнародної організації в інший спосіб, зокрема, шляхом виступів в режимі відеоконференції, надання письмових пояснень, направлення необхідних юридичних документів тощо.

Нагадаємо, що у червні 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру. Служба безпеки зібрала докази його протиправної діяльності, повідомила речниця СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

«Встановлено, що митрополит, попри отримані підозри, вкотре причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні. За даними слідства, клірик, знаходячись під домашнім арештом, активно веде сторінки у соцмережах. На ютуб-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП) та сторінці у фейсбуці релігійної установи він розміщував відеозвернення, спрямовані на формування передумов до міжконфесійної ворожнечі», – деталізувала речниця.

