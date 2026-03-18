Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026
Дайджест новин 18 березня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію, де провів низку перемовин. Уряд запускає кешбек на пальне: з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на дизель, бензин та автогаз. Крім того, Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову редакцію списку лікарських засобів і медичних виробів у межах програми «Доступні ліки».

«Главком» склав добірку головних подій 18 березня:

Візит Зеленського до Іспанії

Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026 фото 1
Президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію. Глава держави провів переговори з керівництвом країни, а також зустрівся з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Крім того, українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence. Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони.

Президент додав, що Україна вже має власні напрацювання у сфері безпілотних систем і готова до їх масштабування. Очікується, що співпраця дозволить розширити виробничі можливості та посилити обороноздатність країни.

Уряд запускає кешбек на пальне

Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026 фото 2
З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або донати на Збройні сили.

Ізраїль ліквідував міністра розвідки Ірану

Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026 фото 3
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба. Хатіб, призначений на посаду міністра розвідки у 2021 році, був причетним до масових арештів і вбивств учасників протестів – і тих, що відбувалися у грудні 2025 – січні 2026 року, і так званих протестів Махси Аміні (2022−2023).

Також Есмаїл Хатіб керував діяльністю Міністерства розвідки проти ізраїльських та американських цілей по всьому світу, зокрема атаками на Ізраїль під час операції «Рев лева». Раніше Хатіб обіймав кілька ключових посад у Корпусі вартових ісламської революції і служив «важливим джерелом інформації».

Уряд розширив перелік препаратів у програмі «Доступні ліки»

Візит Зеленського до Іспанії, кешбек на пальне. Головне за 18 березня 2026 фото 4
Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову редакцію списку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації в межах державної програми «Доступні ліки».

Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. Уже з квітня вона розширюється: до переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

  • 621 лікарський засіб;
  • 59 препаратів інсуліну;
  • 32 комбіновані препарати;
  • 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину

Служба безпеки України викрила інформаційно-психологічну операцію РФ, спрямовану на загострення відносин між Києвом і Будапештом та дестабілізацію ситуації на Закарпатті.

За даними спецслужби, російські оператори використовували технологію підміни номерів через IP-телефонію. Вони телефонували представникам угорської національної спільноти, видаючи себе за українців.

Інші важливі новини

  • Перебронювання працівників через «Дію» стало автоматичним.
  • Чехія погодилася качати нафту до Словаччини через «Дружбу».
  • Ізраїль атакував найбільше газове родовище Ірану.

