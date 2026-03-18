Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК

Російські FPV-дрони влучили в автомобіль енергетиків

Російські війська атакували дронами бригаду ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що енергетики прямували на огляд лінії до прифронтового села. «У цей момент два російські FPV-дрони влучили в їхній автомобіль – він згорів ущент», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба ДТЕК, енергетики встигли врятуватися, унаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України були застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла. Зокрема, в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, протягом лютого енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 1,8 млн сімей, чиї оселі були без електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.

До слова, сьогодні, 18 березня, російська терористична армія атакувала ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній.