Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
Унаслідок російського удару ніхто не постраждав
фото: AP (ілюстративне)

Російські FPV-дрони влучили в автомобіль енергетиків

Російські війська атакували дронами бригаду ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що енергетики прямували на огляд лінії до прифронтового села. «У цей момент два російські FPV-дрони влучили в їхній автомобіль – він згорів ущент», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба ДТЕК, енергетики встигли врятуватися, унаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України були застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла. Зокрема, в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, протягом лютого енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 1,8 млн сімей, чиї оселі були без електроенергії внаслідок ворожих обстрілів.

До слова, сьогодні, 18 березня, російська терористична армія атакувала ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній.

Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
Автомобіль згорів ущент. На Дніпропетровщині ворог атакував бригаду ДТЕК
Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр
Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр
Наглядова рада «Нафтогазу» обрала нового голову
Наглядова рада «Нафтогазу» обрала нового голову
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини
Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року

