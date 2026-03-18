Лінія фронту станом на 18 березня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках

З початку доби загарбник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

18 березня станом на 22:00 відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 197 окупантів та 70 – поранено, знищено танк, три бойові броньовані машини, 14 одиниць автомобільного транспорту, антену зв’язку, одиницю спеціальної техніки, пошкоджено дві бойові броньовані машини, дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав два авіаудари, скинув дві авіабомби, здійснив 83 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове. Два боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог 10 разів атакував в напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили 12 атак окупантів у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку

Противник сім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупиняли штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Загалом протягом доби відбулось шість боєзіткнень, три з яких ще тривають.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 31 раз штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 49 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. П’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази наступав в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

Нагадаємо, триває 1484-й день повномасштабної війни в Україні.