Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Згідно з даними журналістів, у закладі навчають російської мови та пісень, а також показують радянські фільми
При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».
Журналістка вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.
Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.
Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.
У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «слов’янська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це – російська мова. Хоча вчителька стверджує, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів кажуть, що «п’ятдесят на п’ятдесят».
Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.
Директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як «Фільм» та «Музика». «Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «Пять секретов настоящего мужчины» проєкту «Общее дело» з Росії», – каже Болгова. Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: «Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: «Под небом голубым есть город золотой» (пісня «Під небом блакитним є місто золоте» російського гурту «Акваріум», – ред.).
Викладачі закладу називають свою школу сімейним клубом. «Ми існуємо у форматі сімейного клубу. Нам це дуже подобається, тому що, по-перше, у нас і програма інша. Так нас ніхто не може зачепити. Ну батьки зібралися, діти оформлені в дистанційній школі. Ми зібралися і додатково тут навчаємося. Це наша особиста справа», – зазначила Болгова.
За словами журналістів, попри те, що цей освітній заклад має всі ознаки звичайної школи – повний навчальний день з 9:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи, оцінки тощо – він працює без офіційної ліцензії.
Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать в іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі. «Є приватний ліцей у Хотянівці під Києвом, він із ліцензією, видає документи державного зразка. Ми забрали документи [дитини] зі школи і завезли туди. Ми там зареєстровані, нас переводять із класу в клас, усі документи, відомості заповнюються. І по документах, для держави вони там вчаться, їздять у Хотянівку чи не їздять», — розповідає жінка.
Йдеться про Хотянівський ліцей «Ранчо Скул». Журналісти, також під легендою, поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою, чиїм номером поділилася директорка православної школи.
«У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться, – сказала Яна Кожема. – А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою, – ред.) школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як очники».
Ще одна школа, яка допомагає існуванню «сімейного клубу» при російській церкві, – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області. Там офіційно працює Лариса Абросімова – вчителька початкових класів, з якою вдалося поспілкуватися журналістці під час візиту до школи під легендою.
«От, наприклад, у нашу школу так можна. Мене знають і знають, що ці діти дійсно навчаються. Тобто вони не десь бовтаються, а в нашій школі вчаться. Ми передаємо всі свідчення звідси, загалом, по оцінках туди. Заповнюються всі документи. Тобто ви офіційно рахуєтесь, – розповідає жінка.
У розмові директорка закладу поділилася, що з приміщенням для школи допоміг настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський, або ж Федір Пилипович Андроник. «Усе перебудував владика для школи спеціально. Він повністю реконструкції всі зробив за літо під школу, всі ці класи», – розповіла Болгова.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонували 8 782 релігійні громади, пов’язані з Московським патріархатом. За майже чотири роки війни 934 з них офіційно змінили юрисдикцію та приєдналися до Православної церкви України. Таким чином, нині в Україні залишається 7 826 церковних громад, які мають зв’язки з країною-агресором.
