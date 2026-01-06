Головна Київ Новини
search button user button menu button

Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
У школі навчається понад 60 дітей
фото: «Слідство.Інфо»

Згідно з даними журналістів, у закладі навчають російської мови та пісень, а також показують радянські фільми

При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Журналістка вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Анна Болгова, директорка школи «Перспектива»
Анна Болгова, директорка школи «Перспектива»
фото: «Слідство.Інфо»

У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «слов’янська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це – російська мова. Хоча вчителька стверджує, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів кажуть, що «п’ятдесят на п’ятдесят».

Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.

Лариса Абросімова, вчителька початкових класів школи «Перспектива»
Лариса Абросімова, вчителька початкових класів школи «Перспектива»
фото: «Слідство.Інфо»

Директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як «Фільм» та «Музика». «Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «Пять секретов настоящего мужчины» проєкту «Общее дело» з Росії», – каже Болгова. Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: «Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: «Под небом голубым есть город золотой» (пісня «Під небом блакитним є місто золоте» російського гурту «Акваріум», – ред.).

Викладачі закладу називають свою школу сімейним клубом. «Ми існуємо у форматі сімейного клубу. Нам це дуже подобається, тому що, по-перше, у нас і програма інша. Так нас ніхто не може зачепити. Ну батьки зібралися, діти оформлені в дистанційній школі. Ми зібралися і додатково тут навчаємося. Це наша особиста справа», – зазначила Болгова.

Викладачі закладу називають свою школу сімейним клубом
Викладачі закладу називають свою школу сімейним клубом
Діти вчаться арифметиці за книгою, виданою у 1966 році
Діти вчаться арифметиці за книгою, виданою у 1966 році
фото: «Слідство.Інфо»

За словами журналістів, попри те, що цей освітній заклад має всі ознаки звичайної школи – повний навчальний день з 9:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи, оцінки тощо – він працює без офіційної ліцензії.

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать в іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі. «Є приватний ліцей у Хотянівці під Києвом, він із ліцензією, видає документи державного зразка. Ми забрали документи [дитини] зі школи і завезли туди. Ми там зареєстровані, нас переводять із класу в клас, усі документи, відомості заповнюються. І по документах, для держави вони там вчаться, їздять у Хотянівку чи не їздять», — розповідає жінка.

Йдеться про Хотянівський ліцей «Ранчо Скул». Журналісти, також під легендою, поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою, чиїм номером поділилася директорка православної школи.

«У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться, – сказала Яна Кожема. – А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою, – ред.) школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як очники».

Свято-Покровський Голосіївський монастир
Свято-Покровський Голосіївський монастир
фото: «Слідство.Інфо»

Ще одна школа, яка допомагає існуванню «сімейного клубу» при російській церкві, – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області. Там офіційно працює Лариса Абросімова – вчителька початкових класів, з якою вдалося поспілкуватися журналістці під час візиту до школи під легендою.

«От, наприклад, у нашу школу так можна. Мене знають і знають, що ці діти дійсно навчаються. Тобто вони не десь бовтаються, а в нашій школі вчаться. Ми передаємо всі свідчення звідси, загалом, по оцінках туди. Заповнюються всі документи. Тобто ви офіційно рахуєтесь, – розповідає жінка.

У розмові директорка закладу поділилася, що з приміщенням для школи допоміг настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський, або ж Федір Пилипович Андроник. «Усе перебудував владика для школи спеціально. Він повністю реконструкції всі зробив за літо під школу, всі ці класи», – розповіла Болгова.

Архієпископ Ісаакій Ворзельський, настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь»
Архієпископ Ісаакій Ворзельський, настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь»
Центр інформації УПЦ МП

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонували 8 782 релігійні громади, пов’язані з Московським патріархатом. За майже чотири роки війни 934 з них офіційно змінили юрисдикцію та приєдналися до Православної церкви України. Таким чином, нині в Україні залишається 7 826 церковних громад, які мають зв’язки з країною-агресором.

Читайте також:

Теги: Київ школа Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
10 грудня, 2025, 13:00
Павліченко відвідував проросійські мітинги в Одесі
Священник Московської церкви отримав вирок за виправдання агресії РФ
7 грудня, 2025, 10:05
Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
13 грудня, 2025, 19:50
У першій половині дня 16 грудня у Києві туманна погода, видимість 200-500 метрів
Синоптики попередили киян про небезпечні метеорологічні явища
16 грудня, 2025, 09:33
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 2025, 16:50
За даними поліції, безпосереднім стрільцем виявився 28-річний місцевий мешканець
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
22 грудня, 2025, 12:13
Дуріан у мережі «Сільпо»
У столичних супермаркетах продається екзотичний фрукт за ціною 5 тис. грн за штуку (фото)
24 грудня, 2025, 13:18
Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року
31 грудня, 2025, 21:54
Затриманому чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина
Сьогодні, 09:47

Новини

Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Негода у Києві: 7 січня у столиці оголошено «жовтий» рівень небезпеки
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua