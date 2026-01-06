Діти вчать російську та співають гімн РФ: як у Києві працює підпільна школа при монастирі

Згідно з даними журналістів, у закладі навчають російської мови та пісень, а також показують радянські фільми

При столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Журналістка вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування цієї установи, вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Наразі у школі навчається понад 60 дітей – це учні з першого по дев’ятий клас. Зі слів керівниці закладу, у школі працює 16 вчителів.

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова. Вона заснувала так звану православну школу «Перспектива» для християнських дітей, яка працює з лютого 2025 року. За словами розслідувачів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Анна Болгова, директорка школи «Перспектива» фото: «Слідство.Інфо»

У розкладі занять для першого класу журналісти побачили предмет «слов’янська мова». Вчителька початкової школи Лариса Абросімова пояснила, що насправді це – російська мова. Хоча вчителька стверджує, що навчання відбувається українською мовою, батьки учнів кажуть, що «п’ятдесят на п’ятдесят».

Під час екскурсії школою розслідувачам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів. «Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Зате діти потім знають математику дуже добре», – каже вчителька початкових класів.

Лариса Абросімова, вчителька початкових класів школи «Перспектива» фото: «Слідство.Інфо»

Директорка школи при монастирі також розповіла про такі предмети як «Фільм» та «Музика». «Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм «Пять секретов настоящего мужчины» проєкту «Общее дело» з Росії», – каже Болгова. Вона також додала, що на уроках музики діти співають радянські пісні: «Звісно, там чудесні пісні були. Зараз ще старша школа вчить: «Под небом голубым есть город золотой» (пісня «Під небом блакитним є місто золоте» російського гурту «Акваріум», – ред.).

Викладачі закладу називають свою школу сімейним клубом. «Ми існуємо у форматі сімейного клубу. Нам це дуже подобається, тому що, по-перше, у нас і програма інша. Так нас ніхто не може зачепити. Ну батьки зібралися, діти оформлені в дистанційній школі. Ми зібралися і додатково тут навчаємося. Це наша особиста справа», – зазначила Болгова.

Діти вчаться арифметиці за книгою, виданою у 1966 році фото: «Слідство.Інфо»

За словами журналістів, попри те, що цей освітній заклад має всі ознаки звичайної школи – повний навчальний день з 9:00 до 14:00, група продовженого дня, контрольні роботи, оцінки тощо – він працює без офіційної ліцензії.

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать в іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі. «Є приватний ліцей у Хотянівці під Києвом, він із ліцензією, видає документи державного зразка. Ми забрали документи [дитини] зі школи і завезли туди. Ми там зареєстровані, нас переводять із класу в клас, усі документи, відомості заповнюються. І по документах, для держави вони там вчаться, їздять у Хотянівку чи не їздять», — розповідає жінка.

Йдеться про Хотянівський ліцей «Ранчо Скул». Журналісти, також під легендою, поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою, чиїм номером поділилася директорка православної школи.

«У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться, – сказала Яна Кожема. – А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою, – ред.) школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як очники».

Свято-Покровський Голосіївський монастир фото: «Слідство.Інфо»

Ще одна школа, яка допомагає існуванню «сімейного клубу» при російській церкві, – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області. Там офіційно працює Лариса Абросімова – вчителька початкових класів, з якою вдалося поспілкуватися журналістці під час візиту до школи під легендою.

«От, наприклад, у нашу школу так можна. Мене знають і знають, що ці діти дійсно навчаються. Тобто вони не десь бовтаються, а в нашій школі вчаться. Ми передаємо всі свідчення звідси, загалом, по оцінках туди. Заповнюються всі документи. Тобто ви офіційно рахуєтесь, – розповідає жінка.

У розмові директорка закладу поділилася, що з приміщенням для школи допоміг настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський, або ж Федір Пилипович Андроник. «Усе перебудував владика для школи спеціально. Він повністю реконструкції всі зробив за літо під школу, всі ці класи», – розповіла Болгова.

Архієпископ Ісаакій Ворзельський, настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Центр інформації УПЦ МП

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонували 8 782 релігійні громади, пов’язані з Московським патріархатом. За майже чотири роки війни 934 з них офіційно змінили юрисдикцію та приєдналися до Православної церкви України. Таким чином, нині в Україні залишається 7 826 церковних громад, які мають зв’язки з країною-агресором.