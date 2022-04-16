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    Події в Україні

    Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними

    За добу знешкодили міни, гранати, бомби - Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними
    За добу знешкодили міни, гранати, бомби
    фото: ДСНС

    Область всіяна боєприпасами

    Фахівці ДСНС продовжують розміновувати території України та робити різні області безпечними. Зокрема, й Сумщину. За вчора серед знахідок піротехніками – артилерійські снаряди, міни, гранати, протитанкові авіаційні бомби тощо. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Детальніше про небезпечні знахідки в Сумській області:

    • Сумський район – два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;
    • Тростянецька ОТГ – одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, п'ять ПМН-4, дві ТМ-62, п'ять РС-122 і один АС-152 мм;
    • Тростянець – три ОГ-7В «Осколок», один АС-152 мм, одну Ф-1;
    • Роменський район – 28 ПТАБ-1М;
    • Конотопський район – одна МОН-50, дві СМ-320, один РСОП-30 мм.

    Також Живицький наголосив – у разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися їх, переносити чи розбирати. Необхідно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів) і зателефонувати за номерами 101 та 102.

    Нагадаємо, учора окупанти стріляли по Сумщині забороненими снарядами.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Сумщина рятувальники Україна окупація #stoprussia міни
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    Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними