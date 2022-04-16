Рятувальники продовжують розміновувати Сумщину: людей просять бути обережними

Область всіяна боєприпасами

Фахівці ДСНС продовжують розміновувати території України та робити різні області безпечними. Зокрема, й Сумщину. За вчора серед знахідок піротехніками – артилерійські снаряди, міни, гранати, протитанкові авіаційні бомби тощо. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Детальніше про небезпечні знахідки в Сумській області:

Сумський район – два АС 30 мм, один УЗРГМ, один АС-125 мм;

Тростянецька ОТГ – одна К-51, одна ТМ-62М, одна ОЗМ-72, п'ять ПМН-4, дві ТМ-62, п'ять РС-122 і один АС-152 мм;

Тростянець – три ОГ-7В «Осколок», один АС-152 мм, одну Ф-1;

Роменський район – 28 ПТАБ-1М;

Конотопський район – одна МОН-50, дві СМ-320, один РСОП-30 мм.

Також Живицький наголосив – у разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися їх, переносити чи розбирати. Необхідно відійти на безпечну відстань (не менше 100 метрів) і зателефонувати за номерами 101 та 102.

Нагадаємо, учора окупанти стріляли по Сумщині забороненими снарядами.

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