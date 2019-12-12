Під Києвом киргиз вистрибнув із потягу, щоб не проходити контроль (відео)



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Громадянина Киргизстану притягнуто до відповідальності Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники знайшли втікача у Переяславі

Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» розшукали та затримали громадянина Киргизстану, який днями вистрибнув з потягу «Мінськ-Київ», щоб уникнути процедури прикордонного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Три дні тому чоловік 1977 року народження прямував потягом з Білорусі в Україну. Оскільки пасажири вказаного потягу проходять процедуру прикордонного контролю на залізничній станції «Київ-Пасажирський», іноземець вирішив не чекати прибуття до залізничного вокзалу і на ходу вистрибнув з вагона на під’їзді до Києва. Відсутність одного з пасажирів прикордонники виявили під час заходів контролю та перевірки списку пасажирів потягу. Провідник повідомив, що іноземець, можливо, втік через неробочий тамбур між вагонами», - розповіли прикордонники.

За даним фактом вони відразу сповістили компетентні правоохоронні органи та розпочали пошук втікача.

В результаті вжитих заходів прикордонникам вдалося знайти втікача у м. Переяслав Київської області. Чоловік навмисне вистрибнув з потягу, адже знав, що в'їзд в Україну йому вже був заборонений терміном на 5 років.

Наразі громадянина Киргизстану притягнуто до відповідальності. За вчинене правопорушення йому доведеться відповідати у суді.