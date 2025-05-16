Росіяни засипали Google запитами про переговори: «Мединський», «Стамбул» і... «Надія Савченко»

Інтерес росіян до переговорів між Україною та Росією, що проходять у Стамбулі, різко зріс

Росіяни шукають інформацію про Надію Савченко

Росіяни розірвали Google запитами про переговори в Стамбулі, але серед топ-запитів неочікувано з'явилось ім'я екснардепки, а нині військової Надії Савченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.Az.

За даними Google Trends, інтерес росіян до переговорів між Україною та Росією, що проходять у Стамбулі, різко зріс.

Зокрема, разом із ключовим словом «Стамбул» спостерігається активне зростання пошуків таких термінів, як «переговори Путіна», «Стамбульські переговори», «новини переговорів», а також раптово росіяни почали шукати й «Надія Савченко».

Серед інших популярних запитів: «Володимир Мединський», «О котрій годині зустрічі у Стамбулі?» та «Чи поїде Путін до Стамбула?».

Росіяни можуть шукати інформацію про Надію Савченко, ймовірно, через те, що у РФ поширили інформацію про її смерть.

Російський воєнкор Володимир Романов стверджував, що 11 травня російські військові нібито вдарили авіабомбою по штабу 112 бригади територіальної оборони ЗСУ.

А внаслідок цього, зі слів Романова, загинула Савченко.

Сестра Савченко спростувала цю заяву: «Незважаючи на те, що кацапів уже немає де ховати в українській землі, вони все хоронять нашу Надію. Надія є і буде! Вгамуйтесь, убогі!».

Окрім цього, Кремль розіслав пропагандистським медіа методичні рекомендації щодо висвітлення переговорів, що відбуваються в Стамбулі. Росіян готують до провалу перемовин.

Зазначається, що ЗМІ мають висвілювати інформацію за інструкцією, а акцент слід робити на очільника російської делегації Володимира Мединського, який продовжує роботу розпочату ще 2022 році на переговорах у тому ж Стамбулі.

Окремо вказано, що диктатор Путін затверджував склад делегації самостійно та без впливу США чи України.

Тим часом очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня,

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».