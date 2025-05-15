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Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1077-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

Новини війни в Україні

15 травня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки, триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор намагався йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Українські захисники зупинили чотири атаки ворога.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру та Курдюмівки. На даний час точиться один бій.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

П’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Чотири ворожі атаки вже відбиті нашими оборонцями.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, ще 12 боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Досі тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому та Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 13 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, та здійснив 206 артилерійських обстрілів (вісім з яких - з РСЗВ).

Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб Торецьк ворог росіяни

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