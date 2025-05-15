Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1077-й день війни

Противник завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

Новини війни в Україні

15 травня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки, триває одне боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку

Агресор намагався йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Українські захисники зупинили чотири атаки ворога.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру та Курдюмівки. На даний час точиться один бій.

На Торецькому напрямку

П’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Чотири ворожі атаки вже відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку

Противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, ще 12 боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому та Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 13 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, та здійснив 206 артилерійських обстрілів (вісім з яких - з РСЗВ).

Нагадаємо, триває 1176-й день повномасштабної війни в Україні.