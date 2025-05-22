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Підопічні авіакомпанії «Українські вертольоти» відвідали екскурсію «Третє дихання»

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Христина Жиренко
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Христина Жиренко
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Підопічні авіакомпанії «Українські вертольоти» відвідали екскурсію «Третє дихання»

Натхнення, вир емоцій та подарунки: діти загиблих захисників відвідали інтерактивну виставку 

21 травня авіакомпанія «Українські вертольоти» організувала похід на інтерактивну виставку для своїх підопічних дітей. Це діти, які втратили обох своїх найдорожчих та діти загиблих працівників авіакомпанії. Усі вони регулярно отримують подарунки від «Українських вертольотів», а також відвідують різноманітні заходи в рамках платформи соціально-відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників».

«Ми розуміємо, що, на жаль, ця війна завтра не закінчиться. Але ми повинні вміти жити й працювати у складних умовах. Дорогі діти! До вашого повноліття ми будемо вам допомагати та робити все, щоб дитинство було радісним та щасливим, не дивлячись на те, що вам доводиться зростати в цей нелегкий час. Ми з вами, ми поруч, ми будемо разом перемагати всі незгоди, щоб ви були здоровими, щасливими та усміхненими. Бо діти наших загиблих Захисників – це наше майбутнє. Хай у ваших серцях буде світло, хай буде радість. Дякую вам за довіру!», – звернувся до дітей Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Підопічні авіакомпанії «Українські вертольоти» відвідали екскурсію «Третє дихання» фото 1

Цього разу авіакомпанія запросила своїх підопічних на інтерактивну виставку – цемасштабна експозиція »Третє дихання». Вонаприсвячена людським почуттям та емоціям, то ж малеча досліджувала свій внутрішній світ та виливала емоції назовні.

У просторі М82 на Подолі дівчата та хлопці мали можливість поскакати по калюжах, прокричатись або погарчати, піднятись віртуально на Еверест, пов'язати, послухати серцебиття, випустити пару, подивитись на захід сонця, розкрити чарівну квітку. Усі ці активності розмістились на площі в 4000 м, яку діти заледве обійшли та випробували за 2 години.

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На весь екран

Крім захопливої екскурсії напередодні Дня захисту дітей кожен хлопець та дівчинка отримали ще у подарунок смарт-годинник. А натомість усі діти приготували на прохання авіакомпанії малюнки, поробки та милі сувеніри для військових. Усю дитячу творчість »Українські вертольоти» передали 22 травня 8-ми підрозділам Сил оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну Авіакомпанія «Українські вертольоти» надала  благодійної допомоги на суму 276,28 млн грн. З них військова допомога – 192,9 млн грн, а благодійна допомога родинам загиблих захисників та реабілітація ветеранів – 83,38 млн грн.

 

Теги: діти реабілітація

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