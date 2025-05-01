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Лише 40% батьків люблять читати своїм дітям вголос – The Guardian

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Лише 40% батьків люблять читати своїм дітям вголос – The Guardian
Третина батьків, які мають дітей віком від 0 до 13 років, повідомили, що хотіли б мати більше часу для читання своїм дітям
фото з відкритих джерел

Дослідники заявляють, що багато дітей зростають без щасливої культури читання вдома

Нове дослідження, проведене міжнародною маркетинговою компанією Nielsen спільно з видавничим домом HarperCollins, виявило тривожну тенденцію: менше половини батьків знаходять задоволення у читанні вголос своїм дітям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь батьки дітей віком від 0 до 13 років, лише 40% з них погодилися з твердженням, що процес читання книг їхнім дітям приносить їм особисте задоволення. Дослідження також зафіксувало значне зниження частоти читання вголос наймолодшим дітям: наразі лише 41% дітей віком від 0 до 4 років регулярно слухають читання батьків, у порівнянні з 64% у 2012 році.

Однією з ключових причин такого спаду батьки називають брак часу. Третина опитаних батьків заявили про своє бажання мати більше часу для спільного читання з дітьми. Водночас, майже вдвічі зросла кількість батьків, які вважають, що їхні діти мають занадто велике навчальне навантаження, що обмежує час для читання поза школою – з 25% у 2012 році до 49% у 2024 році.

Попри ці негативні тенденції, дослідження виявило й позитивний аспект. Майже половина опитаних батьків (44%) погодилися з тим, що читання книг їхнім дітям допомагає їм відчувати себе ближчими до своїх нащадків.

«Хороша новина полягає в тому, що коли дітям часто читають, вони дуже швидко починають це любити і стають мотивованими читати самі. Діти, яким читають щодня, майже втричі частіше обирають самостійне читання порівняно з дітьми, яким читають вдома лише раз на тиждень. Ніколи не пізно почати або відновити читання з дітьми», – розповідає директорка з вивчення споживачів у видавництві HarperCollins Елісон Девід.

Серед юних читачів від 0 до 2 років було виявлено гендерну нерівність: 29% хлопців читають щодня або майже щодня порівняно з 44% серед дівчаток того ж віку.

HarperCollins зазначає, що багато батьків зосереджуються на елементі грамотності в читанні, розглядаючи його як навичку, а не заохочують любов до читання у своїх дітей.

«Коли дітям читають, вони отримують задоволення від читання. Тому дуже тривожно, що багато дітей зростають без щасливої культури читання вдома. Це означає, що вони частіше асоціюють читання зі шкільними завданнями, з тим, що їх перевіряють, і вони можуть виконати добре чи погано, а не з тим, чим вони могли б насолоджуватися», – пояснює Елісон Девід.

Згідно з дослідженням, деякі батьки припиняють читати своїм дітям, як тільки вони навчились читати самостійно. Вони припускають, що діти вирішать продовжувати читати самостійно, а втручання батьків «зробить дитину лінивою і менш схильною до самостійного читання». Дослідники наголошують, що такі переконання не відповідають дійсності.

Дослідження також виявило відмінності у ставленні до читання серед різних поколінь батьків. Батьки покоління Z частіше розглядають читання для дітей як «більше предмет для навчання, ніж розвага» порівняно з міленіалами та представниками покоління Х. HarperCollins пояснює це тим, що батьки-зети самі виросли в епоху технологій і можуть вважати, що гаджети приносять більше задоволення, ніж книги.

Однак, незважаючи на цю тенденцію, переважна більшість батьків покоління Z все ще бачать у читанні розважальний елемент. Згідно з опитуванням, 31% батьків-зетів вважають читання більше розвагою, ніж навчанням, а 35% розглядають його як поєднання навчання та розваги. Лише 28% батьків цього покоління схиляються до думки, що читання є перш за все навчальним предметом.

Нагадаємо, що 24−27 квітня на ВДНГ пройшла третя «Книжкова країна» – один із найбільших літературних заходів в Україні – яка зібрала понад 72 тис. відвідувачів та на якій було проведено 365 подій. Цього сезону подія досягла рекордної кількості проданих книжок.

Також Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом «Кредо» після розслідування Bihus.Info про те, що власник видавництва Володимир Моісеєнко в січні 2025 року зареєструвався в Донецьку як підприємець з видом діяльності «Торгівля книгами і газетами».

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Теги: діти книги соцопитування

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