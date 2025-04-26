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Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
Тетяна Антонова заявила, що тренер Медовиков неодноразово домагався до її 12-річної доньки

Гучний скандал у російському фігурному катанні

Адвокат Михайло Жуков, який представляє інтереси російського тренера Костянтина Медовикова, в інтерв'ю розповів, що мати фігуристки Дарії Антонової з Новосибірська Тетяна пропонувала тренеру інтимні послуги, якщо він навчить її доньку виконувати складний елемент – четверний стрибок. Про це повідомляє «Главком».

«Винен тренер, а потім йому ставляться умови, щоб протягом чотирьох місяців він поставив стрибок у чотири обороти. Після чого у вигляді стимулу йому оголошується: будуть надані інтимні послуги. Мати Антонової обіцяла їх на знак подяки за постановку четверного стрибка», – сказав адвокат Жуков.

Він також зазначив, що Медовиков дуже здивувався цій пропозиції.

«Я з ним обговорював це питання. Він відповів, що на такий стрибок знадобиться щонайменше рік, але ніяк не чотири місяці», – заявив Жуков.

Нагадаємо, Тетяна Антонова заявила, що тренер Костянтин Медовиков неодноразово домагався до її 12-річної доньки Дарії Антонової під час тренувань.

«Ліз під майку, цілував у губи, чіпав за груди. Один раз за груди вкусив», – сказала Антонова.

На всеросійських змаганнях «Красноярські візерунки», що проходили з 24 по 26 січня 2025 року, Дар'я посіла друге місце. За словами матері, у зона очікування результатів тренер притиснув дитину до себе, двічі торкнувшись області грудей. Цей момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

Антонова зазначила, що дочка розповіла їй про неналежну поведінку тренера через деякий час. Вона одразу ж перевела дочку до іншого фахівця.

Пізніше мати дівчинки написала листа до Федерації фігурного катання на ковзанах Новосибірської області, вказавши на випадки домагань та грубого поводження зі спортсменами з боку тренера.

Після листа Антонової Медовиков припинив роботу у школі, проте залишився у президії регіональної федерації. Через деякий час, за словами матері фігуристки, від нього до федерації надійшло звернення з вимогою скасувати перехід Дарії і повернути її до нього в групу.

Мати спортсменки звернулася до російських правоохоронних органів.

«Два дні тому була в правоохоронних органах Новосибірської області. Чому їй не вірять – не розумію. Ось чому мовчать спортсмени. Терплять і мовчать», – сказала Антонова.

Теги: фігурне катання діти тренер

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