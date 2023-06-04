Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки
Унаслідок ворожого удару щонайменше шість квартир знищено вщент, ще понад сотня осель потрощені
фото з відкритих джерел

Молода сімʼя з дворічною дитиною оселилися в помешканні нещодавно

Загиблу внаслідок удару росіян по місту Підгородне на Дніпропетровщині дівчинку звали Ліза. Їй нещодавно виповнилось два роки, мама дівчинки перебуває у лікарні. Родина лиш нещодавно переїхала до квартири, про це розповіли в ефірі телемарафону мешканці будинків поруч із місцем трагедії.

Пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети вже завершено. Нині комунальники розбирають те, що лишилося від осель містян. Люди несуть на руїни квіти та іграшки у пам’ять про загиблу маленьку дівчинку, їй було лише два роки.

Молода родина нещодавно оселилася тут. Батько – правоохоронець, під час ракетної атаки був на роботі. Після прильоту приїхав і разом із рятувальниками шукав своїх рідних. Його дружина вижила, маленьку Лізу знайшли лиш о третій ночі, за п'ять годин після удару. 

«Її мама Наталя в реанімації з політравмою. Батько був на чергуванні. Батько власне в погонах, працював. Сам особисто розгрібав і виймав свою дружину і свою дочку. Уявіть собі лише масштаб цієї трагедії», – зауважила віцепрем’єр України Ірина Верещук.

«22 людини постраждали. Серед них – п’ятеро дітей, три із яких в тяжкому стані, але наші медики роблять все можливе, щоб далі привести їх до нормального життя», – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Щонайменше шість квартир знищено вщент, ще понад сотня осель потрощені. Мешканці кажуть, у суботу ввечері майже всі вони були вдома, готувалися до Трійці. Чотирьох людей вдалося живими дістати з-під завалів. Нині постраждалі та їхні родичі шукають бодай документи на руїнах власних осель. Намагаються знайти домашніх тварин. 

«Тут у мене дитина сама вдома буда. Дитину витягли з вікна. Дитина зараз в реанімації, хлопчик 15 років», – каже одна з мешканок.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.

Читайте також: Удар по передмістю Дніпра: Зеленський показав відео рятувальної операції
Теги: російська ракета ракета обстріл Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Темпи, з якими Україна збиває ракети, ставлять під сумнів або навіть зводять нанівець найбільшу загрозу Путіна
Невдала атака «Кинджалів» на Київ. Кремль потрапив у «ядерний» конфуз Тема тижня
18 травня, 07:00
Ракети Storm Shadow можуть бути встановлена на українські реактивні літаки
Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети
9 травня, 07:52
Снаряд впав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджені вікна, балкони, фасади
Бєлгород не спить: російське місто опинилося під обстрілом
9 травня, 01:29
Росіяни накривають вогнем Херсон, влада звернулась до мешканців
Росіяни накривають вогнем Херсон, влада звернулась до мешканців
10 травня, 13:11
Окупанти намагалися обстріляти столицю
Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)
16 травня, 09:18
Ракети були знищені в повітряному просторі Києва
Уламки ракети впали на ТРЦ у Києві: деталі від влади
26 травня, 07:01
РФ знову тероризувала Україну ракетами та безпілотниками
Друга за ніч масштабна повітряна тривога тривала три години
18 травня, 06:10
Внаслідок ворожої атаки понівечена одна з АЗС у Дніпрі
Росія ударила по Дніпру ракетами та дронами: наслідки атаки
26 травня, 07:50
На Житомирщині прогриміли вибухи
На Житомирщині прогриміли вибухи
28 травня, 05:14

Події в Україні

Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів
Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів
Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки
Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки
Атака безпілотників на Крим: деталі
Атака безпілотників на Крим: деталі
Уночі окупанти атакували Сумщину дронами-камікадзе
Уночі окупанти атакували Сумщину дронами-камікадзе
Окупанти зранку вдарили по Харківщині: деталі
Окупанти зранку вдарили по Харківщині: деталі
Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького
Окупанти влучили в аеродром біля Кропивницького

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
62K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
42K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
25K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
20K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту