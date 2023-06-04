Трагедія у передмісті Дніпра: батько-правоохоронець сам дістав із-під завалів дружину і тіло доньки

Молода сімʼя з дворічною дитиною оселилися в помешканні нещодавно

Загиблу внаслідок удару росіян по місту Підгородне на Дніпропетровщині дівчинку звали Ліза. Їй нещодавно виповнилось два роки, мама дівчинки перебуває у лікарні. Родина лиш нещодавно переїхала до квартири, про це розповіли в ефірі телемарафону мешканці будинків поруч із місцем трагедії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети вже завершено. Нині комунальники розбирають те, що лишилося від осель містян. Люди несуть на руїни квіти та іграшки у пам’ять про загиблу маленьку дівчинку, їй було лише два роки.

Молода родина нещодавно оселилася тут. Батько – правоохоронець, під час ракетної атаки був на роботі. Після прильоту приїхав і разом із рятувальниками шукав своїх рідних. Його дружина вижила, маленьку Лізу знайшли лиш о третій ночі, за п'ять годин після удару.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Її мама Наталя в реанімації з політравмою. Батько був на чергуванні. Батько власне в погонах, працював. Сам особисто розгрібав і виймав свою дружину і свою дочку. Уявіть собі лише масштаб цієї трагедії», – зауважила віцепрем’єр України Ірина Верещук.

«22 людини постраждали. Серед них – п’ятеро дітей, три із яких в тяжкому стані, але наші медики роблять все можливе, щоб далі привести їх до нормального життя», – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Щонайменше шість квартир знищено вщент, ще понад сотня осель потрощені. Мешканці кажуть, у суботу ввечері майже всі вони були вдома, готувалися до Трійці. Чотирьох людей вдалося живими дістати з-під завалів. Нині постраждалі та їхні родичі шукають бодай документи на руїнах власних осель. Намагаються знайти домашніх тварин.

«Тут у мене дитина сама вдома буда. Дитину витягли з вікна. Дитина зараз в реанімації, хлопчик 15 років», – каже одна з мешканок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.