Перша зброя від Трампа для України: що увійде до пакету – дані Reuters

Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн

Президент США Дональд Трамп уперше використає свої президентські повноваження, щоб дати зброю Україні. Про це пише Reuters, інформує «Главком».

«Цей крок свідчить про нову зацікавленість політика в захисті України», – зазначає видання.

Джерела Reuters повідомили, що адміністрація Трампа передасть Україні озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь

Зазначається, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

До пакета можуть увійти системи Patriot і наступальні ракети середньої дальності, але перелік остаточно ще не визначили. Видання вказує, що це питання мали вирішити на зустрічі 10 липня.

Варто зазначити, що досі США надсилали Україні лише ту зброю, яку погодили ще за президентства Джо Байдена.

Раніше Reuters та АР повідомили, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва.

Як вже повідомлялось, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Також вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва.

Нагадаємо, Міністерство оборони США за вказівкою президента Дональда Трампа передасть Україні додаткове оборонне озброєння для захисту від російських ударів. Речник Пентагону Шон Парнелл розповів про надання озброєння Україні.

Також президент США Дональд Трамп зробив заяву про постачання військової допомоги для України. Трамп сказав: «Ми повинні надіслати більше зброї, бо вони повинні мати змогу захистити себе». Він також заявив, що Україна зазнає «дуже, дуже сильного» удару від Росії.

До слова, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання.

Як повідомляв журнал WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot.