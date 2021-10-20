Рада розгляне бюджет-2022 у першому читанні
Міністр фінансів Сергій Марченко 20 жовтня виступить у парламенті з презентацією бюджета
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Проєкт бюджету країни представить міністр фінансів
Сьогодні народні депутати розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроєкт буде розглядатися у першому читанні.
У порядку денному Ради йдеться, що парламент розгляне законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.
Розгляд цих проєктів заплановано на початку засідання. Їх представлятиме міністр фінансів Сергій Марченко.
Що ще в порядку денному нардепів:
- законопроєкт щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (5230),
- законопроєкт про щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (2234),
- законопроєкт щодо встановлення святкового дня - День української державності (5864),
- законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630),
- законопроєкт щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (6121),
- законопроєкт щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433).
Нагадаємо, що комітет рекомендує Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні.
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