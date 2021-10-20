  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Рада розгляне бюджет-2022 у першому читанні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр фінансів Сергій Марченко 20 жовтня виступить у парламенті з презентацією бюджета&nbsp; - Рада розгляне бюджет-2022 у першому читанні
    Міністр фінансів Сергій Марченко 20 жовтня виступить у парламенті з презентацією бюджета 
    фото з відкритих джерел

    Проєкт бюджету країни представить міністр фінансів

    Сьогодні народні депутати розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроєкт буде розглядатися у першому читанні.

    У порядку денному Ради йдеться, що парламент розгляне законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.

    Розгляд цих проєктів заплановано на початку засідання. Їх представлятиме міністр фінансів Сергій Марченко.

    Що ще в порядку денному нардепів:

    • законопроєкт щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (5230),
    • законопроєкт про щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (2234),
    • законопроєкт щодо встановлення святкового дня - День української державності (5864),
    • законопроєкт щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630),
    • законопроєкт щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (6121),
    • законопроєкт щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433).
    Нагадаємо, що комітет рекомендує Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні.

    Теги: Верховна Рада економіка міністр депутат бюджет Держбюджет парламент Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада розгляне бюджет-2022 у першому читанні