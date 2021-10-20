Рада розгляне бюджет-2022 у першому читанні

Міністр фінансів Сергій Марченко 20 жовтня виступить у парламенті з презентацією бюджета

Проєкт бюджету країни представить міністр фінансів

Сьогодні народні депутати розглянуть проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроєкт буде розглядатися у першому читанні.

У порядку денному Ради йдеться, що парламент розгляне законопроєкт 6000 про державний бюджет на 2022 рік, а також законопроєкт 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.

Розгляд цих проєктів заплановано на початку засідання. Їх представлятиме міністр фінансів Сергій Марченко.

Що ще в порядку денному нардепів: