Влада визнала: з реформованою поліцією – знову біда

«Поліцейський не може отримувати менше, ніж охоронець у супермаркеті», – Гетманцев

Через низькі зарплати у правоохоронних органах недобір персоналу, та й працювати у поліцію «приходять гірші». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Поліцейський не може отримувати менше, ніж охоронець у супермаркеті. Це не тільки аморально. Це призводить до від’ємного відбору, в поліцію приходять гірші. При цьому, ми спочатку ненавидимо поліцію, ненавидимо митницю, прокуратуру, але коли отримуємо від когось по морді в під’їзді, то викликаємо поліцію, а не дзвонимо лідеру громадської думки на Facebook. Суспільство має вирости та розуміти: якщо воно хоче сервіс, то потрібно людині гідно платити за це… Про яку там поліцейську державу, як дехто кричить, може йтися? При недоборі у 30%!», – заявив Гетманцев.

Також нардеп заявив, що збільшення видатків у бюджеті на антикорупційні органи та Генпрокуратуру є завершенням реформи правоохоронної системи. «На Гепрокуратуру та НАБУ збільшили (видатки – «Главком»), але тут ідеться про завершення реформи. Це не просте питання. З одного боку, в суспільстві існує стереотип про неефективність правоохоронних органів (що не завжди відповідає дійсності), з іншого боку, будь-яке намагання підвищити зарплати чиновникам, що підвищить якість персоналу, викликає обурення. Коли у нас кажуть, що давайте реформуємо митницю, але не будемо підвищувати заробітної платні митникам, бо вони корупціонери, і хай далі працюють за шість тисяч, то як це все вкладається в одній голові? Так само і з Генпрокуратурою. Треба завершити реформу. І поліцейським треба підвищувати зарплату – до речі, цього немає в бюджеті, але я підписав відповідну правку та сподіваюся, що вона буде врахована до другого читання», – зазначив Гетманцев.

До слова, з понад 3200 поправок народних депутатів до проєкту бюджету на 2022 рік комітет врахував лише декілька. Головна поправка – це виділення на так званий соцеконом 7 млрд гривень, повідомив у кулуарах Верховної Ради перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Як відомо, голосувати за проєкт бюджету в першому читанні повинні сьогодні, 20 жовтня.

Нагадаємо, що комітет рекомендує Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні.