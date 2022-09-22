Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
Триває 211 доба повномасштабної війни, в РФ почали підозрювати, що таки не «все йде за планом» 
автор: Олег Шупляк

Підбірка «Главкома» додасть трохи позитиву  

Сьогодні, у четвер, 22 вересня, триває 211 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня ми раділи через звільнення наших захисників, а також стало зрозуміло, що оголошена у РФ «могилізація», на думку експертів, не принесе кремлівському режиму нічого доброго.

  • 215 захисників України визволені з полону

21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Наразі всі вони в безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

Обміняти вдалось 124 офіцерів. Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох командирів – на 55 російських полонених. Сьогодні СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео).  

П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу  фото 1

Російський президент Володимир Путін все ще віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях, а російські військові не мають єдності щодо того як протистояти українським захисникам. Поразки Росії на полі бою і оголошена мобілізація стали причиною розколу і офіційні особи в Москві намагаються знайти винних у різкому повороті долі Росії. Зокрема, кремлівські чиновники намагаються перекласти провину з Путіна на російських військових. 

П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу  фото 2

  • Росіяни розбігаються з країни-терористки, бо не хочуть вмирати за Путіна

З’являється дедалі більше повідомлень про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами. 

Тим часом рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

«Наказ Путіна мобілізувати частину «підготовленого» резерву Росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створюватиме значної бойової сили Росії. Цього може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати росіян, хоча навіть це ще не точно... Тож часткова мобілізація Росією не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до зими», – прогнозують аналітики.

Російський диктатор Володимир Путін може призвати скільки завгодно резервістів, але Росія не має можливості найближчим часом забезпечити ці нові війська навчанням і зброєю, необхідними для ведення бойових дій в Україні. 

П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу  фото 3

  • ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогам

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Сьогодні ЗСУ відбили атаки під Куп’янськом, Зайцевим та Новомихайлівкою. Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.  

Також артилерія десантно-штурмових військ ЗС України знищила склад з боєприпасами та техніку окупантів. 

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Читайте також:

Теги: росія ворог втрати диктатор звільнення весна президент Україна мобілізація військові наказ Генштаб путін авіація відео

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни РФ спромоглись лише на невеликі пікети
Протести в Росії: страх влади переміг страх смерті
Сьогодні, 09:08
Анкара прагне стати посередницом мід Україною та РФ
Ердоган проведе перемовини із Зеленським та Путіним
Сьогодні, 19:01
Зеленський звернувся до українців
Однозначно перемога для держави: особливе звернення Зеленського (відео)
Сьогодні, 01:44

Події в Україні

Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні
Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
313K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
162K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
106K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
94K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
79K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
70K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту