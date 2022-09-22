П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 

Триває 211 доба повномасштабної війни, в РФ почали підозрювати, що таки не «все йде за планом»

Підбірка «Главкома» додасть трохи позитиву

Сьогодні, у четвер, 22 вересня, триває 211 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня ми раділи через звільнення наших захисників, а також стало зрозуміло, що оголошена у РФ «могилізація», на думку експертів, не принесе кремлівському режиму нічого доброго.

215 захисників України визволені з полону

21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Наразі всі вони в безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

Обміняти вдалось 124 офіцерів. Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох командирів – на 55 російських полонених. Сьогодні СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео).

У російській армії назріває розкол – CNN

Російський президент Володимир Путін все ще віддає вказівки безпосередньо генералам на місцях, а російські військові не мають єдності щодо того як протистояти українським захисникам. Поразки Росії на полі бою і оголошена мобілізація стали причиною розколу і офіційні особи в Москві намагаються знайти винних у різкому повороті долі Росії. Зокрема, кремлівські чиновники намагаються перекласти провину з Путіна на російських військових.

Росіяни розбігаються з країни-терористки, бо не хочуть вмирати за Путіна

З’являється дедалі більше повідомлень про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

Тим часом рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

Наказ Путіна про мобілізацію не змінить хід війни: відповідь аналітиків ISW

«Наказ Путіна мобілізувати частину «підготовленого» резерву Росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створюватиме значної бойової сили Росії. Цього може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати росіян, хоча навіть це ще не точно... Тож часткова мобілізація Росією не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до зими», – прогнозують аналітики.

Російський диктатор Володимир Путін може призвати скільки завгодно резервістів, але Росія не має можливості найближчим часом забезпечити ці нові війська навчанням і зброєю, необхідними для ведення бойових дій в Україні.

ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогам

За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Сьогодні ЗСУ відбили атаки під Куп’янськом, Зайцевим та Новомихайлівкою. Протягом доби авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Також артилерія десантно-штурмових військ ЗС України знищила склад з боєприпасами та техніку окупантів.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.