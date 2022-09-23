П'ять хороших новин 23 вересня, які наближають перемогу 

Підбірка «Главкома» для покращення настрою





Сьогодні, 23 вересня, триває 212 доба повномасштабної війни України з РФ. Цього дня ми з вами тішилися із невдач окупантів на фронті та із цікавістю спостерігали, як всередині країни-агресорки РФ назріває щось цікаве на тлі небажання росіян йти вмирати на кремлівського диктатора.

Успіхи на фронті

23 вересня ЗСУ звільнили село Яцьківка на Донеччині та повернули контроль на позиціях біля Бахмута. Крім того, протягом доби авіація ЗСУ уразила десять позицій противника. А ще ЗСУ відзвітували про урожай за день: збито шість дронів та штурмовик.

Мобілізація в РФ створить для Путіна проблеми

Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту Кремля щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до створення ефективних солдатів і викликає значну внутрішню реакцію за незначну вигоду. Російська влада примусово вербує російських громадян воювати в Україні під надуманими приводами, порушуючи обіцянку Кремля залучати лише тих, хто має військовий досвід. Аналітики вважають, що дії Кремля посилять обурення всередині РФ.

ЄС готує сюрприз для країни-терористки

ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна, пише видання Bloomberg. Країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна. Ця ініціатива, можливо, стане частиною нового пакету санкцій.

Кадиров повстав проти Путіна, а Навальний назвав мобілізацію злочином

Той факт, що лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про відмову від участі регіону у мобілізації свідчить про початок розвалу Росії. Імовірно, причина такого рішення Кадирова у тому, що відсоток загиблих на війні проти України у Чечні вищий, ніж у інших регіонах Росії.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний назвав оголошену у Росії мобілізацію злочинною. Політик також висловився проти «референдумів», які сьогодні розпочалися на окупованих територіях України.

Світ бачить дії країни-терористки. Ми не самі. Усі злочини РФ будуть покарані

Незалежна міжнародна комісія ООН щодо розслідування порушень в Україні підтвердила, що у Бучі на Київщині були випадки страт та жорсткого поводження з боку російських військових. Про це повідомив голова Комісії Ерік Моуз під час пресконференції у Женеві. Моуз також повідомив, що Комісія має намір розслідувати повідомлення про масові поховання в Ізюмі на Харківщині, який був звільнений від російських загарбників.

Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.