П'ять хороших новин 23 вересня, які наближають перемогу
Підбірка «Главкома» для покращення настрою
Сьогодні, 23 вересня, триває 212 доба повномасштабної війни України з РФ. Цього дня ми з вами тішилися із невдач окупантів на фронті та із цікавістю спостерігали, як всередині країни-агресорки РФ назріває щось цікаве на тлі небажання росіян йти вмирати на кремлівського диктатора.
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Успіхи на фронті
23 вересня ЗСУ звільнили село Яцьківка на Донеччині та повернули контроль на позиціях біля Бахмута. Крім того, протягом доби авіація ЗСУ уразила десять позицій противника. А ще ЗСУ відзвітували про урожай за день: збито шість дронів та штурмовик.
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Мобілізація в РФ створить для Путіна проблеми
Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту Кремля щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до створення ефективних солдатів і викликає значну внутрішню реакцію за незначну вигоду. Російська влада примусово вербує російських громадян воювати в Україні під надуманими приводами, порушуючи обіцянку Кремля залучати лише тих, хто має військовий досвід. Аналітики вважають, що дії Кремля посилять обурення всередині РФ.
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ЄС готує сюрприз для країни-терористки
ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна, пише видання Bloomberg. Країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна. Ця ініціатива, можливо, стане частиною нового пакету санкцій.
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Кадиров повстав проти Путіна, а Навальний назвав мобілізацію злочином
Той факт, що лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про відмову від участі регіону у мобілізації свідчить про початок розвалу Росії. Імовірно, причина такого рішення Кадирова у тому, що відсоток загиблих на війні проти України у Чечні вищий, ніж у інших регіонах Росії.
Також російський опозиціонер Олексій Навальний назвав оголошену у Росії мобілізацію злочинною. Політик також висловився проти «референдумів», які сьогодні розпочалися на окупованих територіях України.
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Світ бачить дії країни-терористки. Ми не самі. Усі злочини РФ будуть покарані
Незалежна міжнародна комісія ООН щодо розслідування порушень в Україні підтвердила, що у Бучі на Київщині були випадки страт та жорсткого поводження з боку російських військових. Про це повідомив голова Комісії Ерік Моуз під час пресконференції у Женеві. Моуз також повідомив, що Комісія має намір розслідувати повідомлення про масові поховання в Ізюмі на Харківщині, який був звільнений від російських загарбників.
Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.
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