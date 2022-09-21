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П'ять хороших новин 21 вересня, що наближають перемогу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
П'ять хороших новин 21 вересня, що наближають перемогу 
Триває 210 доба повномасштабної війни, в РФ почали підозрювати, що таки не «все йде за планом» 
фото з відкритих джерел

Підбірка приводів трохи порадіти від «Главкома» 

Сьогодні, у середу, 21 вересня, триває 210 доба повномасштабної війни країни-терористки РФ з Україною. ЗСУ дають відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Тим часом у Росії відбуваються мітинги проти оголошеної сьогодні мобілізації. Як відомо, Кремль планує послати 300 тис. росіян як гарматне м'ясо на війну, тож у РФ таки почали здогадуватися, що славнозвісний вислів рашистів «все йде за планом» – не більше, ніж чергова пропагандистська порожня байка. 

  • Мобілізація, яка зіграє на користь Україні, а проблем ворога не вирішить

21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Тим часом The Wall Street Journal пояснює, чому мобілізація не вирішить проблеми РФ. А експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі взагалі прогнозує, що «мобілізація також є червоною лінією всередині Росії, перетин якої повністю підірве підтримку режиму. До кінця року Путіна вже не буде при владі і в Росії буде повний хаос».

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  • На фронті наші захисники невпинно завдають втрат ворогам

Збройні сили України знищили у Сватовому на Луганщині окупаційну комендатуру. Також там було знищено склад боєприпасів: 250 рашистів загинули та отримали поранення. Загалом за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів. 

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  • Президент США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН і відреагував на ядерні погрози Путіна

Джо Байден пообіцяв підтримку Україні. За словами очільника США, «Путін виступив із безрозсудними ядерними загрозами».

«США хочуть, щоб війна закінчилася на справедливих умовах. Ми будемо виявляти солідарність з Україною й надалі», – каже Байден.

  • Світ чітко сказав росіянам, що думає про мобілізацію

Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації. Тим часом Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заборонили своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.

Тим часом після оголошення президентом країни-агресорки Володииром Путіним часткової мобілізації для участі у війні проти України, велика частина російських чоловіків призовного віку почали виїжджати до Фінляндії.

  • З полону визволені 10 іноземних бійців ЗСУ

Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. З полону повернулися громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. 

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Віримо, що скоро всі полонені борці за Україну повернуться додому, ЗСу звільнять кожен клаптик нашої землі, а країна-терористка розпадеться. 

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Теги: ЗСУ перемога росія мобілізація війна диктатор поранення путін

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