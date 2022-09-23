ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна – Bloomberg

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції проти Росії

Країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Ця ініціатива, можливо, стане частиною нового пакету санкцій.

Як зазначили співрозмовники Bloomberg, попри нові зусилля з боку Єврокомісії та деяких держав-членів, план стикається з багатьма перешкодами і позитивний результат не є зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності та особливо складні у цій ситуації, оскільки у кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, крім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб та секторів, таких як технології та предмети розкоші.

За словами співрозмовників, багато деталей ще потрібно узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт, але поки що неясно, як саме. Також залишається незрозумілим, як такий ліміт застосовуватиметься поряд з ембарго ЄС на російську нафту та забороною на послуги, необхідні для її постачання, погодженими раніше цього року. У всякому разі, існує певний ступінь терміновості, оскільки граничний рівень цін має бути прийнятий до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але одним із найбільших знаків питання буде Угорщина.

Нагадаємо, країни G7 мають намір встановити ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.