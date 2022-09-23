Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації

Громадський гнів і недовіра зростають по всій Росії

Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту Кремля щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до створення ефективних солдатів і викликає значну внутрішню реакцію за незначну вигоду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська влада примусово вербує російських громадян воювати в Україні під надуманими приводами, порушуючи обіцянку Кремля залучати лише тих, хто має військовий досвід. Аналітики вважають, що дії Кремля посилять обурення всередині РФ.

«Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати будь-яких чоловіків, незалежно від їхнього військового статусу, для виконання квот. Квота на мобілізованих чоловіків залишається неперевіреною, оскільки офіційні особи Кремля стверджують, що Росія мобілізує лише 300 тис. чоловіків, а джерела російських опозиційних ЗМІ припускають, що ця кількість може сягнути мільйона.

Кремль також, ймовірно, непропорційно мобілізує етнічно неросійські та іммігрантські громади.

«Жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії. Незалежне російське правозахисне видання «ОВД-инфо» повідомило, що акції протесту пройшли в 42 містах країни, в тому числі в невеликих селах Республіки Дагестан. У Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті та Забайкальському краї невідомі зловмисники підпалили кілька військових пунктів і будівель місцевих адміністрацій. Найімовірніше, Кремль придушить такі протести найближчими днями», – прогнозує ISW.

Крім того, аналітики вважають, що Кремль намагався применшити обмін ув’язненими з Україною, який дуже непопулярний серед російських націоналістів і блогерів, здійснивши обмін того самого дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Ключові висновки ISW за 22 вересня:

Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту Кремля щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи приведе до створення ефективних солдатів і викликає значну внутрішню реакцію за незначну вигоду.

Переговори МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС навряд чи суттєво покращать ситуацію на АЕС і можуть дати інформаційну можливість російським військам для влаштування провокацій.

Ймовірно, 22 вересня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні дії вздовж кордону Харківської та Луганської областей та наступали на Лиман.

Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо наземних обстрілів українських військ у Херсонській області 22 вересня та підтвердили, що українські сили проводять операцію блокування в Херсонській області.

22 вересня російські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії фронту в Донецькій області.

22 вересня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя та продовжували звичайні удари по всій західній Запорізькій області.

Російсько-окупаційні війська спішно ставлять умови для проведення 23-27 вересня по всій території окупованої України фіктивних референдумів про анексію.

Російські чиновники створили виборчі дільниці в деяких частинах Росії, нібито для того, щоб переміщені (у багатьох випадках означаючи викрадені) українські мешканці окупованих територій могли «проголосувати».

Російські окупаційні чиновники в Україні, ймовірно, очікують, що їх змусять надати персонал для виконання російських регіональних мобілізаційних квот після того, як Кремль анексує окуповані українські території.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни після оголошення мобілізації мають кілька варіантів, за яких вони можуть вижити.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.