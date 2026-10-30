Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026

Головне за день 30 жовтня 2026

Жителі тимчасово окупованих Олешок, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися в Україну або Росію, а в Ізюмі стало відомо про п’ятьох загиблих працівників місцевого центру контролю та профілактики хвороб унаслідок російського авіаудару. «Главком» зібрав головні події дня 30 жовтня.

З Олешок розпочалася евакуація людей

скриншот із Telegram-каналу Romanov Лайт

Мешканці тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали таку можливість. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а евакуаційні автобуси перебувають у дорозі.

Частина автобусів прямує до України, інша – на територію Росії. Лубінець супроводжує людей, які повертаються на підконтрольну Україні територію.

Омбудсман також повідомив, що режим тиші триває вже 87 годин і за цей час порушень не зафіксували. Точну кількість евакуйованих наразі не названо.

В Ізюмі загинули п’ятеро працівників медичної установи

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівників місцевої філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей отримали поранення.

За даними Харківської ОВА, російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами. Внаслідок влучання загинули працівники Ізюмської філії центру.

Інформації про стан поранених та характер отриманих ними травм наразі не оприлюднено.

Україна ініціювала надзвичайне засідання Радбезу ООН

фото: Reuters

Посол України при ООН Андрій Мельник підписав звернення про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через нову хвилю російських атак на українські міста.

Причиною стали удари по Дніпру, Чернігову та Кременчуку, внаслідок яких, за словами дипломата, протягом однієї доби загинули 19 мирних жителів.

Мельник заявив, що звернувся до голови Ради Безпеки ООН із проханням провести окреме засідання, присвячене російським атакам проти цивільного населення України.

Росія знову атакувала вокзал у Дніпрі

фото: місцеві Telegram-канали

Російські війська продовжили удари по залізничному вокзалу Дніпра. Після попередньої атаки ворог завдав ще кількох ударів по об'єкту. За інформацією «Укрзалізниці», серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.

Людей завчасно евакуювали до укриттів. На підземних площах вокзалу облаштували зони для тривалого перебування пасажирів.

Третя штурмова знищила російський Мі-8

скриншот із відео

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 на Луганщині.

Українські оператори безпілотників виявили гелікоптер під час рейду на логістику російських військ та почали його переслідувати.

Уразити Мі-8 під час польоту було складно через його швидкість, тому військові дочекалися посадки гелікоптера та атакували його ударними безпілотниками. Після влучань повітряне судно повністю згоріло.

Інші важливі новини: