Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Головне за день 30 жовтня 2026

Жителі тимчасово окупованих Олешок, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися в Україну або Росію, а в Ізюмі стало відомо про п’ятьох загиблих працівників місцевого центру контролю та профілактики хвороб унаслідок російського авіаудару. «Главком» зібрав головні події дня 30 жовтня.

З Олешок розпочалася евакуація людей

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026 фото 1
скриншот із Telegram-каналу Romanov Лайт

Мешканці тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали таку можливість. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а евакуаційні автобуси перебувають у дорозі.

Частина автобусів прямує до України, інша – на територію Росії. Лубінець супроводжує людей, які повертаються на підконтрольну Україні територію.

Омбудсман також повідомив, що режим тиші триває вже 87 годин і за цей час порушень не зафіксували. Точну кількість евакуйованих наразі не названо.

В Ізюмі загинули п’ятеро працівників медичної установи

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026 фото 2
фото: mediaport.ua

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівників місцевої філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ще 14 людей отримали поранення.

За даними Харківської ОВА, російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами. Внаслідок влучання загинули працівники Ізюмської філії центру.

Інформації про стан поранених та характер отриманих ними травм наразі не оприлюднено.

Україна ініціювала надзвичайне засідання Радбезу ООН

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026 фото 3
фото: Reuters

Посол України при ООН Андрій Мельник підписав звернення про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через нову хвилю російських атак на українські міста.

Причиною стали удари по Дніпру, Чернігову та Кременчуку, внаслідок яких, за словами дипломата, протягом однієї доби загинули 19 мирних жителів.

Мельник заявив, що звернувся до голови Ради Безпеки ООН із проханням провести окреме засідання, присвячене російським атакам проти цивільного населення України.

Росія знову атакувала вокзал у Дніпрі

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026 фото 4
фото: місцеві Telegram-канали

Російські війська продовжили удари по залізничному вокзалу Дніпра. Після попередньої атаки ворог завдав ще кількох ударів по об'єкту. За інформацією «Укрзалізниці», серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.

Людей завчасно евакуювали до укриттів. На підземних площах вокзалу облаштували зони для тривалого перебування пасажирів.

Третя штурмова знищила російський Мі-8

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026 фото 5
скриншот із відео

Бійці Третьої штурмової бригади знищили російський військово-транспортний гелікоптер Мі-8 на Луганщині.

Українські оператори безпілотників виявили гелікоптер під час рейду на логістику російських військ та почали його переслідувати.

Уразити Мі-8 під час польоту було складно через його швидкість, тому військові дочекалися посадки гелікоптера та атакували його ударними безпілотниками. Після влучань повітряне судно повністю згоріло.

Інші важливі новини:

Теги: окупанти війна Олешки Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати операції «Велес» на Куп'янському напрямку
ЗСУ провели підземну операцію на Куп'янському напрямку: Зеленський повідомив перші результати
27 жовтня, 19:10
Над центром міста здійнявся стовп диму
Білгород опинився під масованою атакою дронів: у центрі міста пожежа
25 жовтня, 01:36
Наслідки російської атаки на Львівщину
Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)
20 жовтня, 16:52
Зеленський уперше за кілька місяців знову скористався аеропортом Жешува для закордонної поїздки
Зеленський: У нас покращилися стосунки з Польщею
17 жовтня, 15:07
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков погодився з Рубіо та зробив заяву про переговори з Україною
Кремль визнав проблеми з мирними переговорами
9 жовтня, 08:15
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
Удар по Прилуках. Росія поширила фейк про українську ППО
7 жовтня, 17:41
Сибіга сказав, що Україна не має достатньої кількості інтерсепторів
Сибіга розказав, які нові засоби порятунку від реактивних дронів знайшла Україна
1 жовтня, 23:02
Ситуація на фронті 30 вересня
173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026
30 вересня, 22:24

Події в Україні

Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026
Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026
«Укрзалізниця» попередила про значні затримки поїздів у Дніпрі
«Укрзалізниця» попередила про значні затримки поїздів у Дніпрі
З окупованого Енергодара масово виїжджають люди: названо причину
З окупованого Енергодара масово виїжджають люди: названо причину
Удар РФ по медзакладу в Ізюмі: кількість загиблих зросла до п'яти осіб
Удар РФ по медзакладу в Ізюмі: кількість загиблих зросла до п'яти осіб
Україна наблизилася до створення далекобійної балістики – Fire Point
Україна наблизилася до створення далекобійної балістики – Fire Point
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
114K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua