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У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» для низки центральних та південних регіонів

У ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцеві пабліки повідомляють, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» для низки центральних та південних регіонів.

Нагадаємо, увечері 31 січня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по цивільній лікарні у селі Великий Бурлук на Харківщині. У ДСНС показали наслідки удару та повідомили про чотирьох постраждалих.

До слова, 1 лютого, у тимчасово окупованому Криму зранку пролунали вибухи, гучно було в Саках.  Нагадаємо, що поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, у Севастополі 31 січня було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом на території тимчасово окупованого Криму  знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти. Як повідомляли місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек.

Теги: вибух росія Кривий Ріг Кропивницький шахед

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