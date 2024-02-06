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ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку
Окупанти підтягують резерви до Куп'янського напрямку, аби не відчувати втрат в особовому складі
фото з відкритих джерел

На Куп'янському напрямку налічується 533 танки, 650 ББМ, 430 артсистем та 160 реактивних систем залпового вогню ворога

Кількість російських окупаційних військ на Куп’янському напрямку, як і раніше, залишається в межах 40 тис. Резерви, що підтягує ворог на цей напрямок, потрібні для поповнення його втрат. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, коментуючи чисельність російських військ поблизу Куп’янська.

«Ще раніше з осені я повідомляв про кількість угруповання противника на Лимано-Куп’янському напрямку загальною чисельністю в 110 тис. І якщо ми можемо розділити це по напрямках, то саме на Куп’янському напрямку чисельність залишається плюс-мінус сталою. Щобільше, хочу наголосити, якщо ми говоримо про особовий склад, то це не означає, що всі ці 42 тис. одночасно беруть участь на передній лінії зіткнення. Звичайно, що це не так, це загальна кількість, яка містить і підрозділи забезпечення, і тилові підрозділи, обслуговування, рембати, зв’язківці, медики та багато інших підрозділів. Звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ці підрозділи несуть загрозу, проте ми даємо раду вже їм досить довгий час і просування на цьому напрямку як такого не відмічено», – наголосив Євлаш.

Військовий зазначив, що на цьому напрямку постійно працює командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський, який особисто спілкується з командирами підрозділів, які беруть участь у відбитті наступу противника, і вживаються всі необхідні заходи для забезпечення особового складу всім необхідним.

Євлаш підтвердив, що на цьому напрямку налічується 533 танки, 650 ББМ, 430 артсистем та 160 РСЗВ ворога. Разом з тим, не все озброєння і техніка знаходяться в належному стані.

«Ми знаємо, що стволи в гарматах зношуються, вони не можуть забезпечувати ту кількість боєприпасів, пострілів», – зауважив речник.

За його словами, росіяни відчувають снарядний голод, тому використовують північнокорейські, іранські боєприпаси.

«Після іранських – велика кількість нагару, що підвищує частоту обслуговування цих гармат, оскільки можуть бути збої, вибухи всередині самого каналу ствола. Звичайно, що все це впливає. Щобільше, хочу наголосити тим, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним», – підкреслив Євлаш.

Військовий також нагадав, що тривалість підготовки російських мобілізованих суттєво скоротились – з 3-4 місяців до 2-3.

Відповідаючи на питання щодо якісного складу російських військ, речник повідомив, що йдеться як про «Шторм Z», «Шторм V», де застосовуються каральні заходи до росіян, так й інші підрозділи.

«В угруповання військ «Захід» входить угруповання військ «Білгород», яку складають підрозділи шостої армії, першої танкової армії, 20 армії, до складу якої входять танкові дивізії, мотострілецькі бригади, бойовий армійський резерв, тобто «збірна солянка» з багатьох підрозділів. Ще раз наголошую, що ці підрозділи зберігаються там досить довгий час», – відзначив Євлаш.

Нагадаємо, у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям.

До слова, триває 713-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ Харківщина окупанти

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