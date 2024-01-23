У Брянській області дрон атакував нафтовий термінал
БПЛА врізався в резервуар №3
Сьогодні, 23 січня у Брянській області РФ БПЛА атакував нафтовий термінал. Про це пише Telegram-канал Baza.
Місцева влада повідомила, що нібито атака була невдалою, а БПЛА лише «залишив вм'ятину» у резервуарі.
«Вранці 22 січня уламки безпілотного апарату виявили на території «Нафтової компанії «Русснефть-Брянск» у селищі Жеча Стародубського району», – йдеться у повідомленні.
При цьому російські пропагандисти вже встигли заявити, що нібито постраждалих немає і навіть «займання не сталося».
«БПЛА врізався в резервуар №3, але лише залишив вм'ятину», – зазначається у повідомленні.
За даними росЗМІ цей нафтоналивний термінал у селищі Жеча вже понад півроку повністю законсервований. До складу терміналу входять нафтоналивна естакада та чотири резервуари для зберігання нафти.
Нагадаємо, жителі російського міста Владивостока повідомили про вибухи і пожежі одразу на двох електропідстанціях.
Повідомляється, що причини пожеж поки що невідомі. За інформацією енергокомпанії, близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів.
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