В'язні зі «Шторм Z» пожалілися Путіну, що їх обманули (відео)

Ексв'язні скаржаться, що з них не знімають судимості

Колишні ув'язнені з загонів «Шторм Z», які повернулися з війни в Україні, не отримують обіцяних владою зарплат, виплат за поранення та документів про зняття судимості. Відповідні записи зі зверненнями до Володимира Путіна масово поширюються в соцмережах.

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«Повний соцпакет»

Спершу бойовики «Шторм Z» написали колективне звернення до російського президента. У листі вони зазначили, що за час участі у війні «не отримували та не отримали жодної повної заробітної плати, бойових виплат за перебування на передовій і гарантованих виплат за отримані поранення». Окупанти також додають, що не можуть оформити посвідчення ветеранів бойових дій, оскільки військова частина не надає потрібних виписок.

Окрім цього, один з окупантів 42-річний Роман Поляков, який воював в Україні влітку 2023 року, розповів виданню «Важливі історії», що отримав множинні поранення. Поляков стверджує, що зараз не може влаштуватися на роботу в Росії через наявність судимості. Він скаржиться, що під час вербування у колонії ув'язненим обіцяли «повний соцпакет» та рівні умови з іншими бійцями за участь у війні. Однак копії контрактів їм не дали на руки, самі контракти виявилися не документами Міноборони, а угодами про участь у добровільному формуванні, які підписували голова самопроголошеної ДНР.

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За його словами, йому та іншим ув'язненим обіцяли «повну реабілітацію», тобто зняття судимості, але цього так і не сталось.

«Нас обдурило Міноборони»

Листи та колективні звернення бойовиків «Шторм Z» традиційно залишились поза увагою Кремля, тому вони вирішили записувати відеозвернення до Путіна. Колишні завербовані з колоній на війну в Україну знову поскаржилися президенту РФ на обман після повернення до Росії, що їм не нараховують обіцяні зарплати, не видають посвідчення та не виконують інші обіцянки, дані під час вербування в тюрмах.

До цих скарг приєднались бойовики з Чувашії, Оренбурзької, Московської областей та самої російської столиці.

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За словами ексв'язнів, Міноборони РФ «обдурило» їх. Вони не отримали ні обіцяних виплат, ні компенсації за поранення, ні «гробові». Крім того, губернатор Чувашії не виплатив їм регіональні «підйомні».

«Всі соціальні пільги на нас не поширюються. Поки наш контракт тривав, нас скрізь просто дурили постійно і не вирішували наші проблемні питання», – кажуть бойовики на відео.

«Все справедливо»

Зазначимо, що президента РФ своїм указом дійсно обіцяє одноразову виплату російським військовим у розмірі трьох мільйонів рублів за поранення та п'ять мільйонів рублів їхнім сім'ям у разі загибелі окупанта. Окрім цього, учасникам добровольчих формувань Кремль також обіцяє три мільйони рублів за поранення, що призвело до його звільнення.

Проте у відповіді військової прокуратури гарнізону Ростова-на-Дону одному з колишніх бійців «Шторм Z» повідомили, що «все справедливо», бо виплати за указом президента на колишніх зеків не поширюються і становлять тільки 300 тисяч рублів за тяжке поранення та 50 тисяч за легке.

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Контракт через «яму»

Мало того, колишніх ув'язнених, які підписали на пів року контракт із російським Міноборони, тепер погрозами змушують його продовжити, пише Telegram-канал Astra. За словами матері одного з ексв'язнів частину окупантів помістили в підвал для відмовників в окупованому селі Зайцеве Бахмутського району.

Жінка скаржиться, що її син, відбуваючи покарання в одній із колоній Воронезької області, підписав контракт ще на початку травня та воював у складі «Шторм Z». З вересня від нього та інших військовослужбовців погрозами почали вимагати продовжити контракт.

«У відділенні їх було спочатку 42 особи. Двоє з них стали «двосотими», ще 28 людей отримали поранення. Тих, хто залишився командир полку Юрій Ларіонов відправив на відпочинок. Проте насправді їх звинуватили у самовільному залишенні позицій та відвезли до військової в'язниці в Зайцеве. Нині зв'язку з ними немає», – розповіла співрозмовниця Astra.

Ще одному окупанту, як пише паблік, вдалося зв'язатися із рідними. Він сказав, що їм пропонують два варіанти: або підписати контракт і перейти в інший підрозділ прямо зараз, або залишатися в Зайцевому та «чекати, що з вами буде далі».

Родичі колишніх ув’язнених традиційно звернулися до адміністрації президента РФ, військової прокуратури та до СК, проте відповіді звідти так і не отримали.

Зазначимо, що підрозділи «Шторм Z» комплектуються тими особами, кому було зроблено пропозицію – сісти у в'язницю або стати «добровольцем» на війні. Цим дана категорія осіб відрізняється від найманців «групи Вагнера», яких раніше вербували безпосередньо у в'язницях.

Нагадаємо, мобілізований з російського Воронежа Олександр Шпильовий записав звернення до Володимира Путіна з вимогою відпустити мобілізованих додому. Проте це не сподобалось його командуванню. Тож чоловіка кинули на яму для «штрафників».