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Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань
фото: Офіс президента

РФ блокує роботу міжнародних організацій та унеможливлюють допуск до місць утримання полонених

Росіяни порушують женевську конвенцію не тільки стосовно українських військових, а й до цивільних. Понад 90% українців у російському полоні зазнають катувань. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає «Главком».

«Коли ми говоримо про факти катування, за Стамбульським протоколом, всі перераховані методи катувань і ще ті, які не враховані в ньому застосовуються російським агресором. Як проти цивільних, так і проти військових», – заявив він.

Також, за словами Юсова, агресор блокує роботу міжнародних організацій та унеможливлюють допуск до місць утримання полонених, що унеможливлює контроль дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Україна та Росія обмінялися полоненими.

Серед звільнених – гвардійці та прикордонники. Дехто вважався зниклим безвісти.

Попереду на військовослужбовців чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, найстаршому звільненому – 62 роки, наймолодшому – 24 роки. На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед них – військовослужбовці ТрО, мотопіхотних бригад, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є оборонці Маріуполя.

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Нагадаємо, 20 червня Україна теж провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

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Теги: обмін полоненими розвідка Україна війна росія

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