Польща завершує підготовку сервісного центру з обслуговування українських Leopard 2

Хвалек також висловив сподівання, що виробники Leopard погодяться, аби заводи PGZ могли виробляти більше видів комплектуючих для танка

Майбутній сервісний центр для обслуговування Leopard 2 базуватиметься на підприємствах PGZ у Познані

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершує переговори з виробниками танків Leopard 2 щодо здійснення в Польщі капітального ремонту техніки, переданої Україні. Про це в інтерв’ю агенції PAP повідомив президент PGZ Себастьян Хвалек.

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За словами Хвалека, майбутній сервісний центр для обслуговування Leopard 2 базуватиметься на підприємствах PGZ у Познані.

«Ми завершуємо промислові переговори з німецькими виробниками Leopard – компаніями Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall, щоб прояснити питання укладання контрактів та постачання запчастин, оскільки запасні частини є ключовим фактором для підтримання обладнання в робочому стані», – зазначив президент концерну.

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Голова PGZ пояснив, що ключова проблема полягає в застарілій модифікації Leopard 2A4, для якої не виробляється достатньо запчастин.

«Це не обов'язково має бути відновлення (танка – «Главком») до так званого початкового стану, але йдеться про такий рівень ремонту, який дозволить українським солдатам ефективно воювати», – зазначив Хвалек.

Очільник польського збройового концерну також висловив сподівання, що виробники Leopard погодяться, аби заводи PGZ могли виробляти більше видів комплектуючих для танка. В останні роки концерн домовився про ліцензію на виробництво стволів для Leopard модифікацій 2А4 і 2А5.

Нагадаємо, Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

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До слова, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.