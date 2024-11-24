Польські фермери припинили блокаду кордону з Україною
Транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску Медика – Шегині»
Польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Про припинення протесту фермерів польські прикордонники сповістили українських колег увечері 24 листопада. Станом на 19:50 годину транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску.
Нагадаємо, 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».
Польські фермери розпочали анонсований раніше страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" pic.twitter.com/p7brYKy6Lx— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 23, 2024
Як повідомлялося, фермери не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
До слова, раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.
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