Польські фермери припинили блокаду кордону з Україною

Транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску Медика – Шегині»

Польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Про припинення протесту фермерів польські прикордонники сповістили українських колег увечері 24 листопада. Станом на 19:50 годину транспортні засоби безперешкодно проїжджали через пункт пропуску.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Як повідомлялося, фермери не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

До слова, раніше польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.