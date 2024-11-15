Окупанти зайшли у село Гремʼяч? Держприкордонслужба зробила заяву

На Чернігівщині неподалік кордону з РФ на зруйнованому мосту через річку Судость було виявлено російський триколор

За словами прикордонників, Сили оборони України повністю контролюють напрямок

Інформація про те, що російські диверсійно-розвідувальні групи зайшли у село Гремʼяч, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення.

«Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у мережі поширилася інформація про те, що військові РФ нібито проникли на територію України через кордон у Чернігівській області. Двоє російських загарбників, імовірно, могли діяти у складі більшої групи. Вони встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч.

Так звані російські воєнкори стверджували, що росіяни нібито зайшли в села Грем'яч та Мурашки у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області та встановили там свої триколори.

Раніше аналітичний проєкт Deep State заявив, що росіяни змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Перед тим Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України заперечував, що росіяни захопили Іллінку і стверджував, що вона перебуває під контролем ЗСУ.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.