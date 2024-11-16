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Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польща анонсувала важливі переговори щодо війни в Україні
Радослав Сікорський розповів про переговори
фото: АР

Участь у зустрічі візьмуть глави МЗС Франції, Польщі, Німеччини та представники інших європейських країн

Наступного тижня у Варшаві відбудуться переговори, присвячені війні Росії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч у форматі «Веймарський трикутник +». Про це пише RMF24.

Радослав Сікорський заявив, що захід заплановано на вівторок, 19 листопада.

Участь у зустрічі візьмуть глави МЗС Франції, Польщі, Німеччини та представники інших важливих європейських країн. До переговорів запрошені міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та нова очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас.

«Як бачимо, найважливіші переговори про цю кризу пройдуть у Варшаві», – сказав Сікорський.

Раніше, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржився Марку Рютте, що в українців коротка пам'ять. Він заявив, що саме Польща в перші дні війни найбільше допомагала Україні. 

Як повідомлялось раніше, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

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Теги: МЗС Польща Німеччина Франція Україна Андрій Сибіга

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