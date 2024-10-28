У Варшаві встановили стенди із зображеннями військових ЗСУ: чому українці обурилися

Інсталяція у Варшаві вразила українців

У Варшаві встановили інсталяцію з зображеннями українських військових, які загинули у війні Росії проти України. Однак із вирізаними обличчями. Люди могли підходити позаду цих стендів і фотографуватися. Відповідні відео з'явилися у мережі.

Під кожним зображенням було зазначено дати народження і смерті військових та напис «Стань героєм».

У Варшаві встановили інсталяцію, на якій зображені українські військові з вирізаними обличчями. Л



Під кожною фотографією було зазначено дати народження і смерті героїв та напис «Стань героєм».



Після хвилі обурення організатори проєкту вибачилися і демонтували інсталяцію. pic.twitter.com/pZBidjm1jg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2024

Інсталяція обурила українців. Користувачі соцмереж зауважують, що потрібно було згенерувати неіснуючих військових, а не використовувати фото тих, хто загинув у війні РФ проти України.

скріншот коментарів

Після хвилі обурення у соціальних мережах організатори перепросили і демонтували інсталяцію.

«Щиро перепрошуємо за те, що образили ваші почуття. Звісно, це не було нашою метою. Навпаки, ми прагнули звернути увагу на величезну самопожертву, яку вимагає боротьба за свободу України, а через неї і Польщі. У цих графіках були використані фотографії реальних людей. Ці зображення були оброблені, і нам здавалося, що їх неможливо впізнати. Однак у наш час виявилося, що розпізнати цих реальних людей не є проблемою. Ми щиро перепрошуємо за це», – йдеться у заяві проєкту.

Організатори проєкту зауважили, що інсталяцію прибрали з публічного простору у Варшаві більше не експонуватимуть її.