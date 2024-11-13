Українському легіону – бути! Перша партія добровольців уже навчається

«Багато хто не вірив, але це все-таки здійснилося! Українські чоловіки з різних куточків Європи підписали контракти для захисту України – і перші добровольці уже вирушили до навчальних баз НАТО. Що далі?»

У Генеральному консульстві України в Любліні відбулося підписання контрактів першою групою громадян України, які проживають за кордоном, для проходження служби в «Українському легіоні».

Одразу після церемонії добровольці вирушили на військовий полігон Збройних Сил Польщі для проходження базової підготовки. Вона триватиме 35 днів, після чого військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО в Європі.

Підготовка проводитиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння. Також до навчань долучаться командири ЗСУ з бойовим досвідом.

Наразі до рекрутингового центру легіону надійшло близько 700 заявок від українців з різних країн Європи. Приєднатися до легіону можна через офіційний сайт або українські дипломатичні установи в Європі.