Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Фермери Франції отримають 120 млн євро для вирубки виноградників

Уряд Франції оголосив про заходи підтримки фермерів, які займаються виноградарством і виноробством. Про це пише BaltijasBalss.

При цьому в сільськогосподарській кризі, що склалася, уряд прямо звинувачує війну Росії в Україні: пакет національної допомоги має назву «Національна допомога для остаточного скорочення потенціалу виноградарства після наслідків агресії Росії проти України».

«Таким чином, уряд намагається вбити двох зайців: зняти з себе відповідальність за кризу у сільському господарстві та скоротити площі виноградників у Франції. Франція протягом останніх 20 років планомірно вирубує виноградники, стимулюючи цей процес виділенням допомоги на вирубку без права подальшої пересадки», – пояснюють журналісти.

Пакет цієї «допомоги» включає 120 мільйонів євро. У листі чиновники уточнюють, якщо заявок на вирубку виноградників від фермерів надійде більше, ніж очікується, то розмір допомоги з розрахунку на 1 гектар може бути скорочений і складе менше обіцяних 4000 євро.

Нагадаємо, Франція планує викорчувати 30 тис. гектарів виноградної лози, оскільки споживання вина продовжує падати. План розроблено за підтримки влади регіону Нова Аквітанія і Ради виноробів Бордо. З 800 тис. гектарів виноградників планується прибрати декілька десятків тисяч гектарів. Тим, хто прийме пропозиції, заборонять пересаджувати виноградні лози на тій же землі принаймні до 2029 року.