Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску

Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада

Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається

Ще один пункт пропуску на українсько-польському кордоні заблокований для вантажного транспорту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині» розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

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Очікується, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.