Зеленський звернувся до сусідів із нагоди Дня незалежності Польщі

Незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі

Президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію з польським колегою Анджеєм Дудою, під час якої привітав Польщу з Днем незалежності. Про це повідомив Офіс президента України.

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«Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного», – заявив Зеленський.

Президент також подякував польському народові, який у важкі для нашої країни часи залишається солідарним із українцями.

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«Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші», – зазначив глава держави.

Водночас Дуда наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Євросоюзі.

Очільник Польщі привітав Зеленського з рішенням Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

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Нагадаємо, що Україна в понеділок, 13 листопада, проведе перемовини на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.