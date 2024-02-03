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РФ била по житлових будинках і дистадку на Херсонщині, серед поранених є дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ била по житлових будинках і дистадку на Херсонщині, серед поранених є дитина
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини, 2 лютого 2024 р.
фото: Нацполіція

Під удар потрапили, зокрема, дитячий садок у Бериславському районі та навчальні заклади в Херсоні

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області. Поранення отримали семеро осіб, серед них – дитина. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Усього за добу по області ворог випустив 218 снарядів, застосував артилерію, міномети, РСЗВ, танки, БпЛА та авіацію. По Херсону окупанти спрямували 49 снарядів, зокрема й керовану авіабомбу.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні», – йдеться в повідомленні.

Через російську агресію за добу семеро людей на Херсонщині отримали поранення, із них – одна дитина.

Нагадаємо, що вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей.

Раніше, ввечері 2 лютого, у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Теги: обстріл Херсонщина Херсон дитячий садок дитина

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