РФ била по житлових будинках і дистадку на Херсонщині, серед поранених є дитина

Під удар потрапили, зокрема, дитячий садок у Бериславському районі та навчальні заклади в Херсоні

За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області. Поранення отримали семеро осіб, серед них – дитина. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

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Усього за добу по області ворог випустив 218 снарядів, застосував артилерію, міномети, РСЗВ, танки, БпЛА та авіацію. По Херсону окупанти спрямували 49 снарядів, зокрема й керовану авіабомбу.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні», – йдеться в повідомленні.

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Через російську агресію за добу семеро людей на Херсонщині отримали поранення, із них – одна дитина.

Нагадаємо, що вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей.

Раніше, ввечері 2 лютого, у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.