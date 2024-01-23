Польща підіймала авіацію під час ракетного удару РФ по Україні

Через запуск ракет по Україні Польща та союзники активізували свою авіацію

Польща вже не вперше підіймає авіацію на тлі російських ударів по Україні

Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що була активізована авіація Польщі та союзників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жителів Польщі, зокрема на південному сході, попередили про підвищення рівня шуму.

Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серія потужних вибухів лунала, зокрема, в Києві та Харкові, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість мер Києва Віталій Кличко заявив про дев’ять людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога.

За словами Кличка, вісім людей госпіталізовано. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.