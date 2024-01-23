Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща підіймала авіацію під час ракетного удару РФ по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща підіймала авіацію під час ракетного удару РФ по Україні
Через запуск ракет по Україні Польща та союзники активізували свою авіацію
фото з відкритих джерел

Польща вже не вперше підіймає авіацію на тлі російських ударів по Україні

Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що була активізована авіація Польщі та союзників.

Жителів Польщі, зокрема на південному сході, попередили про підвищення рівня шуму.

Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Серія потужних вибухів лунала, зокрема, в Києві та Харкові, повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених.

Натомість мер Києва Віталій Кличко заявив про дев’ять людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога.

За словами Кличка, вісім людей госпіталізовано. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Теги: Польща винищувач авіація обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 17 січня росіяни атакували Одесу
Без тепла залишилися 60 будинків: в Одесі уламки дрона пошкодили трубопровід
17 сiчня, 10:41
Рашисти завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області
Атака на Херсон та Нікополь, ЗСУ відбили декілька штурмів на Луганщині: ситуація в регіонах
12 сiчня, 10:04
Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника
Дуда вирішив долю узятих під варту ексголови МВС і його заступника
12 сiчня, 08:50
Місцеві жителі повідомляють про прильоти в Криму
В окупованому Севастополі пролунало щонайменше 10 вибухів
4 сiчня, 16:41
Ворог знову атакував ракетами українські міста
«Розклад» ракетних атак
2 сiчня, 17:41
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
1 сiчня, 10:15
Цієї ночі через атаку дронів у Львівській громаді фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі
Ворог атакував Україну на Новий рік: ситуація в регіонах
1 сiчня, 09:55
У Люблінському воєводстві Польщі провели пошукову операцію
Поліція Польщі провела пошукову операцію через російську ракету
30 грудня, 2023, 01:44
Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ
ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік
29 грудня, 2023, 15:35

Політика

Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна
Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна
Міністр оборони США Остін відкрив засідання «Рамштайн»
Міністр оборони США Остін відкрив засідання «Рамштайн»
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Живуть без даху та світла: маріупольці жаліються Путіну на умови
Живуть без даху та світла: маріупольці жаліються Путіну на умови
Українське зерно в ЄС: Болгарія наполягає на впровадженні тарифів та мита – ЗМІ
Українське зерно в ЄС: Болгарія наполягає на впровадженні тарифів та мита – ЗМІ
Глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України – ЗМІ
Глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
19K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
3902
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН
3731
ЗСУ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua