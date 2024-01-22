Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються

Уночі 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, що затриманий за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Про це «Главкому» підтвердили у компанії Мазепи.

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Подія сталася в селі Картовецьке Чернігівської області.

Будинок Ігоря Мазепи до пожежі (ліворуч)

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Ігор Мазепа– український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ «Укрсоцбанк» з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік «Добробут», котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

Як повідомляв «Главком», 19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

20 січня столичний суд відправив до СІЗО брата Мазепи Юрія. Водночас Феміда призначила йому 44,9 млн грн застави (прокуратура наполягала на заставі у 500 млн грн).

За версією правоохоронців, Ігор Мазепа підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Окрім засновника інвестиційної компанії, фігурантами є його брат та кілька інших спільників. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.