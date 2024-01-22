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Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
Горів будинок бізнесмена Мазепи в селі Картовецьке Чернігівської області
фото: lb.ua

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються

Уночі 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, що затриманий за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Про це «Главкому» підтвердили у компанії Мазепи.

Подія сталася в селі Картовецьке Чернігівської області. 

Будинок Ігоря Мазепи до пожежі (ліворуч)
Будинок Ігоря Мазепи до пожежі (ліворуч)

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото) фото 1
Ігор Мазепа– український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ «Укрсоцбанк» з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік «Добробут», котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

Як повідомляв «Главком», 19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

20 січня столичний суд відправив до СІЗО брата Мазепи Юрія. Водночас Феміда призначила йому 44,9 млн грн застави (прокуратура наполягала на заставі у 500 млн грн).

За версією правоохоронців, Ігор Мазепа підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Окрім засновника інвестиційної компанії, фігурантами є його брат та кілька інших спільників. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.  

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Теги: пожежа будинок Ігор Мазепа

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