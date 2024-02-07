Обстріл багатоповерхівки: Кличко повідомив, чи придатний будинок до життя

Мер заявив, що місто бере на себе всі витрати з резервного фонду для відновлення будинку

Частина будинку у Голосіївському районі столиці, який постраждав від ракетної атаки РФ, придатна для житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який прибув на місце влучання.

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Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку.

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«Одна частина ушкодженої атакою РФ багатоповерхівки придатна до житла, стан іншої вивчатимуть фахівці. Але зараз людей не пускають, щоб вивчити ситуацію із несучими конструкціям, щоб не було обрушення. Весь будинок без вікон, будемо максимально швидко робити все, щоб надати допомогу, бо на вулиці холодно», – зазначив мер.

Кличко також повідомив, що у будинку газу немає, тому не існує небезпеки витоку.

Мер заявив, що місто бере на себе всі витрати з резервного фонду.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

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Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі. Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.

Рятувальники з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі Києва деблокували тіла чотирьох загиблих.