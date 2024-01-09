Помер Народний артист України Віталій Білоножко

Білоножко випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді

Співак помер на 71 році життя

Помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко. Про це повідомляють колеги Білоножка у соцмережах.

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Співак відійшов у засвіти на 71 році життя.

Також трагічну звістку підтверджує Буринська міська рада на Сумщині, звідки родом артист. «Особисто Буринський міський голова Віктор Ладуха, виконавчий комітет Буринської міської ради, депутатський корпус, уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті Народного артиста України, українського співака, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинною творчості «Мелодія двох сердець» Віталія Білоножка. Ще влітку ми віншували Віталія Васильовича із осяйним ювілеєм, у спогадах разом поринали у світ його слобідського дитинства, бажали ґараздів, запрошували на гостини до Буринського краю, раділи його вітанням земляків…

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Вітай Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів… Його харизма, щирість і відкритість, якими наче обіймали своїм оксамитовим баритоном… Для Буринської громади зів’яла квітуча половина саду Віталія Білоножка…», – йдеться у повідомленні

Віталій Васильович Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.

Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського «Все пройдет» та «Городские цветы». Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів – Олександра Злотника (пісні «Возвращайся сюда», «Там де двоє зустрічаються», «Затанцую тебя», «Кто ты такой?», «Тайфун по имени Катя», «Старая дача», «Чарівниця», «Шануймо любов») та Олександра Осадчого («Ти — земле моя», «Твоє ім'я», «А була любов», «Не лукав», «Боже, дай Україні волю»). У 1994 році фірма «НАК» випустила 2 компакт-касети під спільною назвою «Ярмарок», через рік – «Яблуневий туман», на яких зібрані останні на той час записи Віталія Білоножка. Відтоді ж Віталій почав концертувати разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети та ексдикторкою УТ-1.

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Загалом Білоножко випустив шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.

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У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», один із найпопулярніших у державі.

Пісня Білоножка «Буде свято», увійшла до Сотні золотих хітів Незалежності, яку видав «Главком» у 2021 році.

Також Білоножко був кандидат у народні депутати від партії «Сила і честь» на парламентських виборах 2019 року, № 22 у списку. Безпартійний.