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Село на Вінниччині тепло зустріло воїна, який повернувся з полону: щемливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Село на Вінниччині тепло зустріло воїна, який повернувся з полону: щемливе відео
Євгеній Горбатюк повернувся з ворожої неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000»
фото: скриншот з відео

Євгеній Горбатюк повернувся з російської неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000»

Сьогодні, 25 червня, у селі Лука-Мелешківська односельчани зустріли свого земляка, який повернувся з російського полону. Про це повідомив голова Лука-Мелешківської сільської громади Богдан Августинович, інформує «Главком».

39-річний військовослужбовець Євгеній Горбатюк повернувся з російської неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000».

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Голова сільської громади повідомив, що Євгеній Горбатюк потрапив у полон 14 грудня 2023 року в районі населеного пункту Курдюмівка, Бахмутського району, Донецької області. Визволення чекав півтора року.

Раніше у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.

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Теги: обмін полоненими Вінниччина

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