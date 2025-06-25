Село на Вінниччині тепло зустріло воїна, який повернувся з полону: щемливе відео

Євгеній Горбатюк повернувся з ворожої неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000»

Євгеній Горбатюк повернувся з російської неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000»

Сьогодні, 25 червня, у селі Лука-Мелешківська односельчани зустріли свого земляка, який повернувся з російського полону. Про це повідомив голова Лука-Мелешківської сільської громади Богдан Августинович, інформує «Главком».

39-річний військовослужбовець Євгеній Горбатюк повернувся з російської неволі під час одного з етапів обміну «1000 на 1000».

Голова сільської громади повідомив, що Євгеній Горбатюк потрапив у полон 14 грудня 2023 року в районі населеного пункту Курдюмівка, Бахмутського району, Донецької області. Визволення чекав півтора року.

Раніше у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.