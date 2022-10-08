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Путін доручив захист Кримського мосту ФСБ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін доручив захист Кримського мосту ФСБ
Путін після підриву Керченського мосту наказав ФСБ посилити охорону переправи
фото: Телеграм-канал «Кримський вітер»

Путін наказав посилити охорону електромережевого енергомоста з РФ до анексованого півострова та магістрального газопроводу

Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ повноваження щодо організації захисту Керченського моста після того, як вранці 8 жовтня на ньому стався вибух. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Путін підписав указ «Про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація – півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їх експлуатації». 

«Покласти на Федеральну службу безпеки Російської Федерації повноваження щодо організації та координації заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережевого енергомосту Російська Федерація півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їх експлуатації», – йдеться у тексті указу.

Водночас окупанти намагаються відновити рух мостом. В уряді РФ заявляють, що залізничною колією вже запустили тестовий потяг і вночі там проїдуть пасажирські потяги.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: вибух відео окупанти пожежа потяг путін росіяни

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