Потужні удари ЗСУ та ще більше допомоги від США. П'ять важливих новин 4 листопада

Триває 254 доба війни, українські бійці дають прочухана рашистам, а світ невтомно демонструє нам свою підтримку

Сьогодні, у п'ятницю, 4 листопада, «Главком» як завжди зібрав у традиційну вечірню підбірку головні новини доби, що минає, аби наші читачі нічого не пропустили.

Партнери нададуть нам нові пакети підтримки

Міністерство оборони США у п'ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на $400 млн, який включатиме 45 танків Т-72. Танки були куплені в Чехії і відремонтовані в США.

Пакет допомоги також включає 1100 дронів Phoenix Ghost та систему ППО Hawk. Крім того, Україна отримає 250 бронетранспортерів M1117 та 40 бронекатерів.

Також Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на €120 млн, який включає танки та інше озброєння.

Пріоритети бюджету-2023

Найбільше коштів у держбюджеті-2023 передбачено на армію, соцзабезпечення та медицину і відбудову України. Державний бюджет наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів, насамперед за рахунок податків та мит.

Дефіцит у $38 млрд заплановано покрити з допомогою партнерів. Зокрема США, Євросоюзу та МВФ.

Китай послав сигнал Путіну

Президент Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з главою німецького уряду Олафом Шольцем у Пекіні закликав міжнародне співтовариство відкинути загрозу використання ядерного озброєння та категорично виступити проти можливості ядерного конфлікту.

Сі Цзіньпін також виступив проти ескалації бойових дій в Україні та закликав забезпечити стабільне постачання продовольства та енергоресурсів, які порушені внаслідок російсько-української війни.

ЗСУ невтомно завдають ударів та ліквідовують ворогів сотнями

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили три БпЛА Shahed-136. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.

До слова, учора українські захисники ліквідували приблизно 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.

Тим часом російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики наводять дані міністерства оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

В Україні посилять кіберзахист

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, який посилить сферу захисту критичної інфраструктури. Згідно з документом, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.